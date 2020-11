Fecha de lanzamiento del nuevo 'World of Warcraft: Shadowlands'

Blizzard Entertainment ha confirmado que World of Warcraft: Shadowlands ya tiene nueva fecha de lanzamiento: el 24 de noviembre. El anuncio se ha realizado mediante los canales oficiales de la empresa con una extensa nota en redes sociales firmada por el productor ejecutivo John Hight:

"En nombre de todo el equipo de World of Warcraft, me gustaría agradecer de corazón la paciencia que estáis demostrando mientras seguimos trabajando en Shadowlands y todas vuestras palabras de apoyo después de que tomáramos la dura decisión de retrasar el juego. Hoy me complace comunicaros que la expansión llegará el 24 de noviembre a las 00:00 CET.

World of Warcraft

Queremos dar las gracias a toda la comunidad de WoW que nos ha ayudado a llegar adonde nos encontramos hoy, incluidos los jugadores que han estado subiendo de nivel nuevos personajes en el parche preliminar de Shadowlands (y que han mantenido ocupados a los peluqueros de Azeroth), así como a todos los probadores de la beta que siguen haciéndonos llegar sus valiosísimos comentarios sobre la expansión.

Desde que os comunicamos la decisión de retrasar el juego, hemos aprovechado el tiempo para pulir la expansión y afianzar el contenido de nivel máximo, incluidos la renovación del sistema de combate y las recompensas en Las Fauces y el rediseño de los sistemas de curias para que vuestra elección tenga un impacto inmediato y los objetivos a largo plazo sean más evidentes. Ahora el equipo se encuentra en una buena posición para conseguir que todo lo demás llegue a la línea de meta antes del 24 de noviembre y, como siempre, nos comprometemos a colaborar con vosotros para mejorar el juego mientras vosotros jugáis. Ahora que ya tenemos una fecha de lanzamiento, nos complace contaros que nuestro evento de prelanzamiento arrancará el 11 de noviembre, así que preparaos para la invasión de la Plaga. Además, el 9 de diciembre abriremos nuestra primera banda, el Castillo de Nathria (que llevará a los jugadores al corazón de la guarida del sire Denathrius en Revendreth), y daremos comienzo a la temporada 1 de Shadowlands".

La octava expansión de World of Warcraft nos invita a un viaje por las Tierras Sombrías, una tierra de infinitos reinos en el más allá a los que van las almas mortales a buscar un nuevo propósito o a sufrir un tormento eterno a merced del Carcelero en su Torre de los Condenados. Al explorar esta frontera sobrenatural, los jugadores descubrirán los destinos de las leyendas de Warcraft, forjarán un vínculo con una de las cuatro curias que gobiernan los diversos territorios de las Tierras Sombrías y, al final, se enfrentarán a una amenaza que acecha en la oscuridad con el objetivo de destruir el cosmos.