El fenómeno 'Among Us' llega a GeForce NOW junto a una batería de juegos nuevos

Con la última actualización del Game Ready de esta semana para GeForce NOW, la plataforma de videojuegos en la nube ha añadido 10 títulos a la biblioteca, entre los que destacan Among Us, Hammerting y la beta cerrada de Naraka: Bladepoint. Por si no tenías referencias, Among Us es un exitoso título de Innersloth que llega tras la petición de los miembros del servicio. Más concretamente, se añade la versión de Steam del juego en el que se mezcla trabajo en equipo y traición. Los jugadores deberán reparar la nave y encontrar al impostor, y ahora podrán hacerlo en una gran variedad de dispositivos, incluyendo Chromebooks.

Otro juego destacable que llega a la plataforma es la beta de Naraka: Bladepoint. En el título de 24 Entertainment, los usuarios pueden adentrarse en una nueva experiencia de combate y exploración del mundo, presentando capacidades de movimiento y un sistema sofisticado que incluye mecánicas de bloqueo. El juego está disponible en fase beta a través de Steam.

Entre los nuevos títulos también destaca Hammerting, el juego de Warpzone Studios en el que los usuarios deberán gestionar una colonia minera enana en las montañas inexploradas de Mara. Con una guerra en la Superficie, tendrán que fabricar, explorar y luchar mientras proporcionan a sus aliados las mejores armas y equipo para ayudarles a combatir el mal.

Además, los usuarios de GeForce NOW podrán disfrutar de los juegos gratuitos que ofrece la tienda de Epic Games cada semana. En esta ocasión dispondrán sin coste adicional de Dungeons 3. A continuación, detallamos la lista completa de juegos añadidos al servicio:

Among Us

Car Trader Simulator

Dungeons 3

Endless Space

Hammerting

Heroes & Generals

Naraka: Bladepoint’ (Closed Beta)

Ride 4

Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory

Worms Rumble (Open Beta)