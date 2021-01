Que Grand Theft Auto es sinónimo de calidad, no debería sorprender a nadie. La seña identitaria de Rockstar Games, ha sabido satisfacer las oscuras plegarias de sus jugadores tanto en el terreno narrativo, como en los suburbios del multijugador a base de continuos paquetes de contenido (siempre gratuitos) que han ampliado las facetas criminales de la obra hasta convertirse, por méritos propios, en una de las experiencias más completas y complejas que puedas encontrar más allá del pavimento real.

El juego, disponible para PC, Xbox One, PlayStation 4, y compatibilidad retroactiva en PS5 y Xbox Series X/S, se atreve con Golpe a Cayo Perico, su último y más ambicioso paquete de contenido descargable gratuito para la vertiente multijugador de GTA V. La expansión es la última entrega de un soporte que con el tiempo ha logrado transformarse en un lugar de reunión para millones de jugadores, una cita diaria para comprobar nuestra economía, empresas, recursos, planes criminales, y también, para ser testigo de cómo evoluciona una comunidad sin aparente freno expansivo.

Cayo Perico cierra el año 2020 de Grand Theft Auto Online y es, de lejos, el contenido más complejo y variado hasta la fecha. Para comenzar, estrena una nueva ubicación inspirada en una isla caribeña y nos invita a sentir la tentación que se deriva de una oferta de "trabajo" con la que llevarnos millones de dólares mientras pasamos un buen rato delante de la pantalla. ¿Sí? Prepárate para lo bueno.

La aventura levanta su telón con una fastuosa fiesta bajo los sonidos que brotan de los altavoces del The Music Locker, el club más exclusivo de la ciudad y lugar de encuentro habitual para los DJs más populares, los ricos, poderosos y amantes de los negocios que suelen traer las noches de cualquier ciudad. Ofertas de señores del crimen que buscan profesionales entre los más diversos oficios. Bajo estas circunstancias conoceremos al vástago de los Madrazos, Miguel, que para escalar en el negocio familiar debe resolver un problema que tiene muy preocupado a su padre, jefe del más poderoso cártel de Los Santos.

El Rubio, su principal proveedor y un narcotraficante que controla gran parte del tráfico ilegal de las costas es el epicentro del problema. Pero acercarse al capo no es tarea fácil, ya que dirige la organización desde su fortaleza tropical En primer lugar, hay que infiltrarse como parte del equipo del DJ, recopilar información sobre las operaciones del narco y, de paso, reducir sus pertenencias: algo de efectivo, oro y alguna que otra obra de arte, procurando recoger por el camino archivos incriminatorios.

Un jet privado que funciona como discoteca aérea nos llevará, infiltrado, hasta el lugar, y a partir de ahí tendremos que lidiar con un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por profesionales del sector, sistemas de vigilancia activa, y multitud de narcos e interesados que van moviendo el perico de un lado a otro.

La preparación de un golpe lo es todo (como ya sabrán los más experimentados), por lo que será necesario trazar un plan con el apoyo, las armas y herramientas óptimas para ejecutar el golpe con un mínimo de garantías. ¿Y dónde planearemos el atraco? Pues en territorio marítimo: un submarino soviético nos servirá de base completamente equipada para navegar y trazar el plan a nuestro gusto. ¿Armas? ¡Por favor…! MKII, misiles guiados, camarotes privados para vestirnos en cada ocasión e incluso una piscina para tomar la última antes del atraco, son algunas de las posibilidades que nos ofrece este portento acuático.

La actualización añade, además, nuevas emisoras de radio al formato, como KULT 99.1 FM, locutada por Julian Casablancas de The Strokes, así como playlists actualizadas creadas por Gilles Peterson y Flying Lotus para Worldwide FM y FlyLo, respectivamente. Mientras tanto, los conductores del área de Mirror Park de Los Santos pueden escuchar transmisiones clandestinas de la radio pirata de Joy Orbison, Still Slipping Los Santos. La inauguración de The Music Locker también abre con estilo un espacio social que contará con sesiones regulares de grandes artistas que han debutado con Modymann como DJ residente del club.

Resumiendo, Golpe a Cayo Perico es el mayor y más elaborado paquete de contenido gratuito puesto a disposición de la vertiente multijugador, que además de debutar como juego independiente del incombustible Grand Theft Auto V, nos permite, por primera vez, realizar el golpe en solitario. En conjunto, tanto la acción como la planificación se combinan con una enorme cantidad de opciones que se derivan en diferentes resultados, lo que transciende en un alto valor de rejugabilidad.

La nueva y extensa ubicación paradisíaca demandada por los fans desde hace tiempo, sirve de contrapunto a un Los Santos netamente urbano, lo suficientemente inspirado como para querer completarlo de diferentes maneras.