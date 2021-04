'Age of Empires IV' revela nuevas civilizaciones, campañas y jugabilidad

Microsoft había prometido que abril sería un mes repleto de novedades para los seguidores de Age of Empires, y ¡cuánta razón tenían!, puesto que en el primer Age of Empires: Fan Preview, un novedoso evento online que se ha centrado principalmente en Age of Empires IV, finalmente se ha conocido un poco más del juego y sus características. La emisión ha incluido un vistazo en profundidad de la entrega con un tráiler gameplay, el anuncio de nuevas civilizaciones y detalles sobre la campaña del juego.

Nuevas civilizaciones

Con la intención de guardar un orden, la vista previa de Age of Empires IV comenzó con la revisión detallada de una de las nuevas civilizaciones jugables: el Sultanato de Delhi, y mostró una de sus unidades más icónicas en acción: el Elefante de guerra, mezclado con arqueros, lanceros y Sultanate Scholars capturando sitios sagrados. Se continuó con un vistazo a la Campaña Normanda, lo que, al mismo tiempo, también nos brindó nuestro primer vistazo al nuevo estilo de presentación de las campañas.

Imagen de 'Age of Empires IV'.

Sobre un formato muy cercano a los documentales de la BBC e inspirándose en los manuscritos dorados de la época, los "soldados dorados" proyectan eventos históricos sobre ubicaciones del mundo real de hoy, lo que nos dará una sensación realista del lugar y de cómo se desarrollaron los eventos hace cientos de años.

La campaña normanda contará la historia del duque Guillermo de Normandía mientras lucha por el control de la Inglaterra del rey Harold, comenzando en la batalla de Hastings, y siguiendo a sus descendientes Robert, William II y Henry I mientras continúan luchando por lo que se convertiría en la Inglaterra moderna.

Una mirada a las edades

Después, el evento se derivó hasta la Alta Edad Media con una batalla entre los ingleses y el Sultanato de Delhi. Comenzó mostrando a los aldeanos ingleses recolectando recursos para comenzar a construir su Town Center, con exploradores que cazan ciervos y aldeanos recolectando carne de ovejas. Pronto, un explorador solitario se encuentra con una fortificación enemiga, y desde allí puedes adivinar lo que viene a continuación: la guerra. No pasa mucho tiempo hasta que vemos lanceros, arqueros y más construcciones orientadas al combate desarrollándose a medida que las civilizaciones comienzan a envejecer.

Imagen de 'Age of Empires IV'.

En el otro lado del mundo, la Edad Feudal presentó a los mongoles y las civilizaciones chinas, un gran contraste con los castillos y caballeros mostrados anteriormente. La identidad china se hace evidente de inmediato, con una arquitectura y vestuario únicos, un lenguaje de época precisa y unidades militares vestidas con atuendos tradicionales que empuñan armas intimidatorias. En contraste con ellos estaban los mongoles y el uso intensivo de estructuras en forma de carpa, que se adapta a su estilo de juego y les permite mover a todo su pueblo y reubicarse en diferentes secciones del mapa en busca de recursos.

Hablando de estrategias, echamos un vistazo a la nueva mecánica de bosque sigiloso, que son parcelas únicas de bosque en las que las unidades pueden esconderse para preparar emboscadas. La vista dentro de estas áreas de bosque es muy limitada, lo que significa que los ejércitos podrían pasar uno al lado del otro y no verse. Todo lo que hemos visto hasta ahora ilustra lo bien que Relic Entertainment ha capturado la apariencia del clásico de Age of Empires y que ha permitido que la serie sea única.

Las Definitive Editions también recibirán algunas actualizaciones nuevas, comenzando con la expansión Dawn of the Dukes este verano para Age of Empires II: Definitive Edition que lleva a los jugadores a Europa del Este con nuevas campañas y mucho más. Además, a finales de este año, Age of Empires II: Definitive Edition lanzará Co-Op Historical Battles, que contará con misiones de campaña y batallas históricas para jugar con amigos. Aún no hay una fecha de lanzamiento establecida para Age of Empires IV, pero sabemos que se publicará simultáneamente en todo el mundo este mismo año con versiones para Windows 10, Xbox Game Pass en PC y Steam.