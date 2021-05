Rambo y John McClane invaden 'Call of Duty'

Ha llegado el momento de que los matones de los 80 se dejen notar en una de las franquicias más vendidas del mundo. El evento Action Heroes de los 80, que comenzó el 20 de mayo, presentará a Rambo y John MacClane (Jungla de Cristal) como operadores de Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War y Call of Duty: Mobile, además de aplicar innumerables actualizaciones y modos de juego.

El evento de Héroes de acción de los 80 llega con lotes y modos de juego por tiempo limitado, además de armas, mapas y otras características que ya se esperan para esta temporada. John McClane y Rambo estarán disponibles en la tienda, así como en el modo multijugador Armas en llamas, de modo que sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre el evento de los 80 repleto de estrellas.

Warzone y Black Ops Cold War con Rambo y John McClane

Mientras cumple condena por asesinato, al condecorado soldado del MACV-SOG John Rambo le ofrecen una misión más: volver a Vietnam y localizar a los prisioneros de guerra estadounidenses. Si lo logra, lo liberarán y concederán el indulto presidencial. Incluye al operador de leyenda, dos remates, uno con su arco y flecha distintivos, tres proyectos de arma de leyenda; un fusil de asalto, una ametralladora ligera y un proyecto de cuchillo, una tarjeta de visita, emblema de leyenda, reloj y un amuleto excepcional.

John McClane, el policía curtido en las calles de Nueva York, tiene el talento de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado. Ahora que está en la lucha de su vida, tendrá que confiar en su actitud arrogante y mantener la cabeza fría para seguir con vida. Estará disponible a través del lote Jungla de Cristal en la tienda e incluye al operador de leyenda, un remate, tres proyectos de arma de leyenda, un fusil táctico, dos subfusiles y un fusil de asalto, una tarjeta de visita, emblema de leyenda, reloj y un amuleto excepcional.

Contenido Warzone

Los héroes de Jungla de Cristal y Rambo no llegan solos a Verdansk, sino que también traen algunos lugares emblemáticos con ellos, cambiando el Warzone que conocemos, aunque solo por tiempo limitado. La sede de Nakatomi Corporation se ha trasladado del sol de Los Ángeles al centro de Verdansk por tiempo limitado. Esta es la estructura única más alta que se ve en Warzone, e incluye cinco pisos de un espacio que será familiar para quienes conozcan la Jungla de Cristal original.

Además de reemplazar la torre de transmisión y los edificios circundantes que normalmente definen el distrito sur de Downtown, el Nakatomi Plaza cuenta con múltiples misiones opcionales que se pueden completar en el Battle Royale y en Botín para obtener recompensas tanto para el juego como para tu perfil. Esto incluye explorar la torre de cajas de suministros, desactivar C4 en el tejado de la torre e interrumpir una venta de armas.

Alrededor de Verdansk, numerosos campamentos se han convertido en campos de prisioneros en homenaje a Rambo: Acorralado. Parte II. Encuentra cualquiera de estos diez campamentos por el mapa y podrás hacerte con buenos objetos para tu armamento o con las chapas de los camaradas que cayeron mucho antes de tu llegada. Reúne suficientes y podrás obtener una recompensa aún mayor.

Uno de los hangares de aviones del sector noroeste de Verdansk se ha convertido en un improvisado puesto de la CIA, ya que sus agentes necesitan una base de operaciones para empezar a rastrear al escurridizo Rambo. Al parecer, estos operadores también están buscando cualquier identificación de los soldados caídos, y podrían traer refuerzos aéreos si consiguen suficientes para su extracción.

Poderío, un modo por tiempo limitado

El Battle Royale ya contaba con acción, pero ¿qué pasaría si la intensidad se llevase al extremo? Te encontrarías con Poderío, un modo por tiempo limitado que pone a más de 100 operadores en pelotones de ciertos tamaños en una batalla por la supremacía del protagonismo. En Poderío, el círculo inicial es menor que en un Battle Royale tradicional de Verdansk. El cierre del círculo tendrá cinco fases, y no hay gulag para escapar de la muerte.

En su lugar, debes revivir a tus compañeros a través de la estación de suministros o ganarte el derecho a revivirlos recogiendo chapas. Similar a Baja confirmada en el multijugador tradicional, cada operador soltará una chapa cada vez que sea eliminado. Estas chapas también se pueden encontrar como recompensas por completar contratos, y en casos poco comunes, se pueden encontrar en cajas de suministros por Verdansk.

Cada chapa que recojas te hará subir un peldaño en la escala de recompensas, visible en la parte derecha de la interfaz. Esta escala de recompensas incluye un UAV, una ficha de reaparición (que te permite volver a desplegarte en Verdansk), máscaras antigás avanzadas y bonus de especialista en niveles superiores. A pesar de estas diferencias con un Battle Royale tradicional, el objetivo final es el mismo: ser el último pelotón en pie.

Arco de combate y cuchillo balístico

Directamente desde los 80, el arco de combate añade un toque explosivo a cualquier armamento en Verdansk o en Rebirth Island. Eficaz tanto contra infantería como contra vehículos, esta nueva racha de bajas puede ayudar a tu escuadrón a cambiar las tornas de la batalla mediante una guerra no convencional. Cuanto más tiempo tenses el arco, más lejos llegará la flecha con punta explosiva, así que asegúrate de ajustar tu fuerza según sea necesario para acertar contra objetivos a mayor distancia.

El cuchillo balístico de Black Ops también llega a Warzone en la Temporada tres recargada. Creado para bajas sigilosas desde múltiples distancias, esta versátil arma permite atacar cuerpo a cuerpo y lanzarla a corto-medio alcance.

Contenido Black Ops Cold War

Black Ops Cold War está listo con un remix de los modos de juego clásicos y añadiendo dos mapas multijugador, además de la nueva misión principal para que los fans de Zombis descubran y resuelvan en Brote, y más.

Presentado por primera vez en Black Ops II, Standoff es un mapa mediano 6c6 que cuenta con esos tres carriles atemporales y muchas oportunidades para superar a tus oponentes. Recuerda comprobar el edificio central y tener cuidado con la furgoneta explosiva.

Duga y nuevas medallas

También llega Duga al inicio de la Temporada, una nueva región de los Montes Urales preparada para los modos multiequipo tras pasar la primera mitad de la temporada en Brote. Duga ofrece algo para cada estilo de juego, ya prefieras moverte a través de las oficinas administrativas centrales para enfrentarte a corta distancia o hasta la planta de procesamiento químico para batallas a larga distancia.

Punto caliente de cristal: Trabaja con tu pelotón para capturar puntos calientes y eliminar enemigos en una carrera para ganar 200 puntos, o la mayor cantidad de puntos antes de que se acabe el tiempo. Capturar un punto te dará una mejora de velocidad de movimiento (la primera de las cinco mejoras posibles) y pondrá el temporizador en 30 segundos. Pero ten cuidado: estas mejoras se pagan con tu vida de forma explosiva cuando el temporizador llega a cero.

El temporizador puede ampliarse consiguiendo eliminaciones y luchando por el objetivo, por lo que jugar de forma agresiva será clave para sobrevivir. Mientras estés en el punto de tu equipo, tu temporizador se pondrá en pausa, y las bajas añadirán 15 segundos al temporizador, hasta un máximo de 30 segundos. Las bajas sucesivas también te concederán hasta cuatro mejoras adicionales a la velocidad de movimiento: manejo de armas, velocidad al apuntar, velocidad de deslizamiento y una explosión mayor para cuando mueres inevitablemente (sólo alcanzable después de una racha de cinco bajas).

Además, como se trata de una lista de partidas inspirada en las películas de acción, los operadores mostrarán sus mejores actuaciones al ser eliminados, ya que están más que preparados para hacer sus propias escenas arriesgadas cuando su salud llegue a cero.

Juego de armas de Rambo

Introducido en la Temporada dos, Juego de armas es un modo de todos contra todos donde los jugadores compiten por hacerse con al menos una baja con 20 armas diferentes. Pero ¿qué pasa cuando Rambo se une?

La rotación de 20 armas recibe un gran impulso en cuanto a potencia de fuego, ya que el arco de combate, la máquina de guerra, el RPG-7 e incluso la máquina letal se añaden a un nuevo conjunto de armamento. Para ayudar a mantener vivos a nuestros héroes de acción, los jugadores también estarán equipados con un estimulante.

Eliminación multiequipo

Los seguidores de los modos de juego de Pelotón contra pelotón tendrán una nueva experiencia de último equipo en pie en los mapas más grandes de Black Ops Cold War. En Eliminación multiequipo, diez equipos de cuatro se enfrentarán y lucharán para sobrevivir a zonas radioactivas en constante expansión.

Los redespliegues serán limitados y los armamentos estarán restringidos, por lo que los equipos tendrán que buscar armas, rachas de puntos, blindaje y más. El último equipo en pie o el primer pelotón en subir al helicóptero de extracción en la zona segura final logrará la victoria en este modo multijugador enorme.

Medallas inspiradas en películas de acción

Además de las medallas estándar recibidas durante las partidas multijugador y de Zombis, el evento Héroes de acción de los 80 presentará medallas por tiempo limitado y algunos guiños a las franquicias de Jungla de cristal y Rambo.

Estas medallas funcionan de forma similar a las que ya hay en Black Ops Cold War, y ofrecen un toque de ostentación a tus barracones y, al mismo tiempo, te dan PX extra para ayudarte a alcanzar el siguiente nivel más rápido.

Zombis: contenido de Brote y nuevo modo por tiempo limitado

Los agentes de Requiem desplegados en la zona de brote encontrarán una nueva misión principal por primera vez en Brote. Los acontecimientos que se desarrollen prepararán el terreno para el próximo mapa basado en rondas de Zombis en Black Ops Cold War, así como lo que llegará en futuras temporadas. Treyarch compartirá más detalles sobre cuándo se podrá participar en la búsqueda de Easter egg esta semana.

La Temporada tres recargada también ofrece un nuevo evento mundial para descubrir en Brote. Enormes Orda vagan por los Montes Urales, planteando un desafío considerable con poderosas recompensas para quienes sobrevivan al encuentro.

A tope 2: sin tiempo para chutarse

Con una nueva variante, A tope se dirige a Base Z y Die Maschine con un giro explosivo en un modo de Zombis y Héroes de acción de los 80 por tiempo limitado. En esta nueva versión de A tope en Zombis, todos los jugadores comenzarán potenciados y con un cuchillo. Las compras de pared están deshabilitadas y no hay mesas de creación.

Todas las ubicaciones de la caja misteriosa estarán activas y se repondrán con diferente armamento, como más artículos de apoyo. Además de encontrar más ordenanzas explosivas de la caja misteriosa, los zombis son más propensos a soltar equipo explosivo letal. Al igual que en la precuela de A tope 2, cuando eliminas al primer zombi se inicia un temporizador. Mantenlo en marcha con cada eliminación, ya que la duración del temporizador disminuye a medida que avanzan las rondas.

Armas de cajas misteriosas y mejora de armas

Además de este nuevo contenido en Zombis y los mapas basados en rondas, Treyarch refuerza la función de "Aplicar proyecto" para permitir a los jugadores guardar sus propios proyectos personalizados y llevarlos a Zombis junto a los proyectos que ya tienen. También se han añadido armas de temporadas anteriores a las recompensas de la caja misteriosa y de las pruebas, como el Groza, MAC-10, Streetsweeper, FARA 83, LC10, R1 Shadowhunter, ZRG 20 mm, Mazo, Wakizashi, Machete y la Multiherramienta. Más adelante en la Temporada tres recargada, la categoría de arma secundaria recibirá dos armas adicionales: una pistola ametralladora automática y una vieja y fiable arma cuerpo a cuerpo: el Bate de béisbol.

Al igual que en los eventos Caza de Adler y La maldición de Verdansk, a los operadores se les asignará la tarea de completar objetivos tanto en Black Ops Cold War como en Warzone, y recibirán recompensas que se pueden usar en ambos títulos, a excepción de la recreativa Robot Tank (disponible sólo en los barracones de Black Ops Cold War).

Estos desafíos se basan en el nuevo contenido e incluyen objetivos como completar partidas en listas de partidas específicas o conseguir bajas con la nueva racha de bajas de arco de combate en Warzone. Call of Duty: Warzone y Black Ops Cold War están disponibles en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Por su parte, Call of Duty: Mobile está disponible en Apple Store y Play Store.