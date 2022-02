Sony no renuncia a los planes de lanzar juegos de las franquicias PlayStation para móviles

Durante una reunión con inversores, Hiroki Totoki, director financiero de Sony Group, ha señalado que la compañía japonesa continúa planteándose seriamente expandir su cuota de mercado mediante el lanzamiento de videojuegos para tabletas y teléfonos inteligentes. Un segmento de negocio que se impulsará utilizando personajes y series populares de la factoría PlayStation: "El mercado de juegos móviles está incluido en nuestros planes de crecimiento. Consideramos que esta es una buena oportunidad para acercar a más usuarios las franquicias de PlayStation", explica el ejecutivo.

Sin embargo, Totoki también advierte que actualmente no se encuentran en disposición de detallar algún proyecto, periodo de lanzamiento o cómo se llevará a cabo esta expansión hacia el mercado móvil, ya sea con adaptaciones originales o mediante versiones modificadas de títulos ya comercializados: "Si bien no podemos comentar nada sobre un marco de tiempo específico, definitivamente podemos avanzar que hay planes para llevar las marcas de PlayStation a dispositivos móviles... Los detalles específicos sobre la expansión se anunciarán en una fecha posterior", apunta.

En cualquier caso, no es la primera vez que los altos ejecutivos del gigante japonés se refieren al mercado móvil, ya que las declaraciones coinciden plenamente con las realizadas por el CEO de PlayStation, Jim Ryan, que el pasado año señalaba que se está "explorando el mercado móvil".

Concretamente, el responsable de la división de videojuegos destacaba la gran cantidad de franquicias licenciadas con sello PlayStation y una enorme proyección, que la empresa podría utilizar: "Creo que nuestros estudios están creando el mejor entretenimiento que jamás se haya hecho en cualquier lugar en el mundo. Y cerrar la audiencia a este maravilloso arte, a el maravilloso entretenimiento que están haciendo nuestros estudios... limitar la audiencia a 20 o 30 millones, me frustra." Los anhelos Ryan, no obstante, comienzan a prosperar con la distribución de algunos de sus juegos en ordenadores, como por ejemplo God of War (2018) e incluso se apunta a nuevos títulos en camino.