La Thor femenina llega al videojuego 'Marvel's Avengers' meses antes que la película 'Love and Thunder'

Square Enix ha publicado un informe de desarrollo sobre los planes de contenido para Marvel's Avengers donde se recogen las novedades más importantes dependientes de la llegada de la próxima actualización 2.4 para el videojuego, que está programada para mayo.

La compañía también ha aprovechado el espacio y el revuelo generado por el teaser tráiler de la película Thor: Love and Thunder, para anunciar que el personaje interpretado por Jane Foster tendrá participación en el título.

Jane Foster: The Mighty Thor

Los diseños de los héroes se basarán principalmente en sus identidades centrales de los cómics, por lo que, como portadora de Mjolnir su conjunto de habilidades tendrá mucho en común con las de Odinson, sin embargo, también tendrá elementos que serán "claramente de Jane". Próximamente se darán más detalles sobre cómo cobrará vida en el videojuego de Crystal Dynamics y Marvel Games.

Pero no anticipemos acontecimientos, porque todavía habrá que esperar un poco, ya que solo podremos elegir al personaje a partir del lanzamiento de la actualización 2.5, la cual aún no tiene una fecha establecida para su distribución. Algo que probablemente se producirá a partir de junio, ya que en mayo se encuentra prevista la liberación de la actualización 2.4, además de la proximidad al lanzamiento de la película Thor: Love and Thunder, que llegará a los cines el 8 de julio.

Eventos remodelados

En relación con la próxima actualización del título, se están rehaciendo algunos eventos como "Cosmic Menace", "Tachyon Anomaly" y "Corrupted Vibranium" para incluir nuevos objetivos y recompensas. "Por lo tanto, en la Actualización 2.4 reelaboraremos los sistemas detrás de esos eventos con el objetivo de hacerlos más gratificantes. En combinación con el ciclo de juego mejorado introducido en 2.3, creemos que estas nuevas recompensas supondrán un cambio de ritmo significativo para los jugadores veteranos y una excelente manera de prepararse para los nuevos."

También está previsto agregar recompensas por unidad a una variedad más amplia de misiones de eventos para brindar aún más formas de ganar elementos cosméticos. "Para hacer que cada evento sea único y más jugable, estamos mejorando y diversificando las recompensas entre eventos, con cada evento ahora recompensando equipo de diferentes conjuntos."