PS5 suma funciones VRR, ¿qué juegos se benefician de esta nueva tecnología?

Desde las oficinas de PlayStation aseguran que PlayStation 5 finalmente recibirá las funciones de frecuencia de actualización variable (VRR) esta semana. La tecnología, que sirve para sincronizar la velocidad de fotogramas por segundo del televisor y la consola, estará disponible para al menos 14 juegos en un primer momento.

Consulta la lista de juegos compatibles

Según la compañía, la función se puede activar en televisores y monitores de PC que admiten HDMI 2.1 VRR. Una vez aplicada, el jugador percibirá una mejora en el rendimiento visual y no experimentará problemas relacionados con la pérdida de fotogramas. Estos títulos soportarán la característica:

Astro’s Playroom; Call of Duty: Vanguard; Call of Duty: Black Ops Cold War; Destiny 2; Devil May Cry 5 Special Edition; DIRT 5; Godfall; Marvel’s Spider-Man Remastered; Marvel’s Spider-Man: Miles Morales; Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte; Resident Evil Village; Tiny Tina’s Wonderlands; Tom Clancy’s Rainbow Six Siege; Tribes of Midgard.

Según PlayStation, son solo algunos de los juegos que recibirán la tecnología, aunque en realidad los títulos también deberán actualizarse para brindar acceso a la opción a través de un parche, que los propios desarrolladores pondrán a disposición de los jugadores. Aunque algunos títulos están optimizados para funcionar con la función activada, la compañía explica que también se pueden usar VRR en otros juegos para beneficiarse de una mayor calidad de vídeo.

Cómo habilitar VRR en PS5

Una vez aplicada la actualización, se podrá activar la opción en la opción: "Pantalla y Vídeo" de la consola. En el menú, simplemente dirígete a la opción VRR y selecciona si la tecnología se debe activar automáticamente y si se habilitará o no, incluso en juegos que no sean compatibles.

Sin embargo, Sony señala qué esto puede generar problemas: "Si causa efectos visuales inesperados, puede desactivar la opción en cualquier momento. Los resultados pueden variar según el televisor que esté usando, el juego que esté jugando y el modo visual que haya seleccionado para un juego determinado (si es compatible con varios modos)".