El último State of Play marca el arranque oficioso del verano en la industria del videojuego y lo ha hecho con una presentación que rondó los 45 minutos, en los cuales la división de ocio interactivo de Sony optó por combinar relevantes novedades, regresos rumoreados y proyectos inesperados, alternando anuncios de mucho calado con propuestas independientes y alguna producción inesperada para el dispositivo de realidad virtual de la casa japonesa.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Square Enix confirmó la remasterización de su clásico de estrategia, que llegará el 30 de septiembre con gráficos mejorados y traducción al castellano. Esta edición incluye contenido adicional que se suma a todo lo que propone el formato original con la finalidad de ofrecer tanto a nuevos jugadores como a veteranos la posibilidad de volver a aventurarse en uno de los universos más queridos de la saga.

Marvel Tōkon: Fighting Souls

Arc System Works, creadores de ‘Guilty Gear’, firman este nuevo juego de lucha 4v4 con el plantel de héroes y villanos de Marvel. El tráiler deja entrever combates espectaculares y la intención de promulgar una jugabilidad pensada para la escena competitiva. Su lanzamiento está previsto para 2026.

Nioh 3

Team Ninja regresa con una tercera entrega de la serie de ambientación oriental que promete mantener la esencia soulslike de la saga a base de sumar nuevas mecánicas, armas y enemigos. Por suerte se ha publicado una versión demo que ya está disponible para usuarios de PS5.



Silent Hill f

Konami tampoco faltó al evento con un extenso gameplay de ‘Silent Hill f’ donde se aprecian las nuevas dinámicas de combate y ambientación. La fecha de lanzamiento se fija para el 25 de septiembre, consolidando 2025 como el año del terror japonés.

007: First Light

IO Interactive, conocidos por su trabajo en la saga ‘Hitman’, presentó durante el State of Play su ambicioso ‘007: First Light’. El título que llegará en 2026 marca el regreso de James Bond a la escena interactiva con una historia completamente original que explora los inicios del icónico espía. Aquí los jugadores encarnan a un joven James Bond de 26 años, aún lejos de convertirse en el legendario agente 007. La narrativa se centra en sus primeros pasos dentro del MI6, destacando su transición desde la Marina Real hasta su entrenamiento en el programa de agentes secretos. La misión principal lo llevará a investigar la desaparición del agente 009, una tarea que pondrá a prueba su ingenio, habilidades de combate y capacidad para el sigilo

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

El remake de uno de los títulos más emblemáticos de Kojima se dejó ver en profundidad, recuperando incluso el clásico Snake vs. Monkey. El juego mantiene la narrativa original, siguiendo a Naked Snake en una misión de infiltración durante la Guerra Fría. Sin embargo, se han introducido mejoras como dos estilos de control: el "Legacy Style", que reproduce la cámara fija y controles clásicos, y el "New Style", que ofrece una perspectiva en tercera persona más moderna. Además, se han añadido detalles como la persistencia de heridas y suciedad en el personaje, reflejando el desgaste del entorno y las acciones del jugador. Su lanzamiento está previsto para el 28 de agosto.

Pragmata

Tras años de silencio y múltiples retrasos, Capcom sorprendió durante el State of Play con un nuevo tráiler de su enigmática aventura de ciencia ficción. Inicialmente anunciada en 2020 y con un lanzamiento previsto para 2022, el título fue pospuesto indefinidamente hasta que, finalmente, se confirma su llegada en 2026. El avance revela detalles significativos sobre la jugabilidad y la narrativa. Los jugadores controlarán a Hugh, un astronauta equipado con un traje de alta tecnología, y a Diana, una androide con habilidades de hackeo. Ambos deberán colaborar para enfrentar a una inteligencia artificial hostil en una estación lunar y encontrar el camino de regreso a la Tierra

Juegos indie y sorpresas

Entre las propuestas independientes destacaron ‘Sword of the Sea’, una aventura onírica de los creadores de ‘Journey’ (disponible el 19 de agosto y día uno en PS Plus Extra/Premium); ‘Hirogami’, plataformas con estética de papel (3 de septiembre); ‘Baby Steps’, comedia absurda sobre caminar (8 de septiembre) y ‘Cairn’, una experiencia de escalada en la montaña (5 de noviembre). También hubo tiempo para el regreso de ‘Ninja Gaiden’ en formato retro 2D (31 de julio), un nuevo ‘Digimon Story’ (3 de octubre) y la secuela de ‘Bloodstained’, prevista para 2026.

Hardware y realidad virtual

Sony presentó Project Defiant, su primer joystick arcade inalámbrico para PS5 y PC, además de ‘Thief VR: Legacy of Shadow’ y cinco nuevos niveles para Astro Bot, disponibles próximamente sin coste adicional.

Cierre de gala: Ghost of Yōtei

El evento terminó con un teaser y la promesa de un State of Play dedicado a ‘Ghost of Yōtei’ en julio . La esperada secuela espiritual de ‘Ghost of Tsushima’ desarrollada por Sucker Punch llegará en exclusiva a PS5 el 2 de octubre de 2025. Ambientado en el año 1603, más de 300 años después de los eventos de Tsushima, el juego nos presenta a Atsu, una rōnin de origen ainu que busca vengar la masacre de su familia a manos de los Yōtei Six, un grupo de despiadados asesinos. La historia se desarrolla en la región de Ezo (actual Hokkaido), un territorio salvaje y fuera del control del shogunato.

El tráiler muestra a Atsu junto a un lobo blanco, su compañero en esta travesía, mientras se prepara para hacer frente a sus enemigos. La entrega promete una estructura de mundo abierto más vertical y variada que su predecesor. Además, se introducirán nuevas mecánicas como la construcción de campamentos y un sistema de contratos de cazarrecompensas. Pero aún tendremos que esperar un poco para tenerlo entre las manos.