Arena Breakout Infinite: requisitos en PC y cómo descargar gratis el nuevo fenómeno táctico de disparos

‘Arena Breakout Infinite’, el nuevo juego táctico de extracción FPS se ha publicado hace tan solo unas horas para PC. El título está disponible gratis a través de Steam y Epic Games Store y ofrece combates realistas, un robusto sistema de personalización de armas y mapas con condiciones climáticas variables. La entrega se centra en reproducir con fidelidad cada elemento de combate con audio espacial de 360° e iluminación en tiempo real, además de una jugabilidad que combina el exitoso dúo de "riesgo y recompensa". El objetivo principal es entrar en zonas de combate, recolectar recursos y enfrentarse tanto a otros jugadores como al entorno hostil.
Con diferentes modos de juego como Solo Ops, Covert Ops y partidas rápidas de 4 contra 4, el formato pretende aportar variantes que se adapten a distintos estilos de jugador sin necesidad de gastar un céntimo de euro inicial para progresar. Así que definitivamente, vale la pena probarlo.
¿Se ejecuta Arena Breakout Infinite en mi PC?
‘Arena Breakout Infinite’ requiere un procesador de 64 bits y Windows 10 o superior. Los requisitos mínimos del sistema son un procesador Intel Core i5-7500 o AMD Ryzen 5 1400, 12 GB de RAM y una GPU equivalente a una NVIDIA GTX 960 de 2 GB, una AMD Radeon RX 5500 o una Intel Arc A380.
Las especificaciones recomendadas incluyen un procesador Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 5 3600X, 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2060 o AMD Radeon RX 6600. El juego también requiere 70 GB de almacenamiento libre y una conexión a internet de banda ancha para acceder a los servidores.
Requisitos mínimos
Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits
Procesador: Intel Core i5-7500 o AMD Ryzen 5 1400
Memoria: 12 GB de RAM
Tarjeta gráfica: NVIDIA GTX 960 (2 GB), AMD Radeon RX 5500 o Intel Arc A380
Almacenamiento: 70 GB de espacio disponible
Requisitos recomendados
Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits
Procesador: Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 5 3600X
Memoria: 16 GB de RAM
Tarjeta gráfica: NVIDIA RTX 2060 o AMD Radeon RX 6600
Almacenamiento: 70 GB de espacio disponible
Características de Arena Breakout Infinite
‘Arena Breakout Infinite’ cuenta con cinco mapas principales: Granja, Valle, Cresta Norte, Arsenal y Estación de TV. Cada uno ofrece planteamientos estratégicos distintos para invasión y huida, con entornos influenciados por el cambio climático en la llamada Zona de las Sombras. En su arsenal puedes encontrar más de 900 piezas disponibles para personalizar, con combinaciones únicas. Este nivel de detalle busca atraer tanto a los jugadores curtidos en mil batallas como a novatos recién llegados.
Además del juego en solitario, también ofrece batallas por equipos, ya sea en modos de extracción estratégica o en partidas cara a cara. Del mismo modo se ha configurado una Sala de Trofeos, donde los jugadores pueden mostrar sus logros, equipo raro y objetos valiosos adquiridos durante el juego. Este espacio también sirve como centro de progreso, con recompensas semanales y de temporada.
Contenido de temporada
Por último, también cuenta con un sistema antitrampas que se actualiza constantemente, incluyendo una cámara de eliminación y compensación automática para los jugadores afectados por irregularidades. El título incorpora además contenido de temporada, como una colaboración con ‘Cyberpunk 2077’ que ofrece objetos y misiones exclusivos. El juego ya está disponible de manera gratuita en Steam y Epic Games Store.