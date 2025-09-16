Metroid Prime 4: Beyond anuncia planes de lanzamiento para diciembre en Nintendo Switch y Switch 2

Entre el nutrido menú de degustación que nos ofreció la última emisión del formato Nintendo Direct que la casa japonesa emplea para difundir las novedades de su ecosistema en los próximos meses, destacó el anuncio de los planes oficiales de lanzamiento para ‘Metroid Prime 4: Beyond’ que, si no hay cambios en la producción, se lanzará el 4 de diciembre de 2025, tanto en Nintendo Switch como en Nintendo Switch 2.

Una larga espera

Para muchos seguidores de la serie, la espera se ha extendido más de lo deseado, ya que el último título principal de la trilogía, ‘Metroid Prime 3: Corruption’, se lanzó originalmente en el lejano 2007. Con esto en mente y el objeto de aplacar los ánimos, sus responsables han mostrado un anticipo de la jugabilidad que ofrece una mirada más cercana a sus mecánicas.

A mysterious world. An old foe. A new mission.#MetroidPrime4: Beyond arrives on #NintendoSwitch2 and #NintendoSwitch December 4th. pic.twitter.com/CZDpQQVJx1 — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 12, 2025

Abrir puertas a distancia

Sin perder de vista la esencia de la serie, esta nueva entrega promete conservar los elementos que la hicieron un éxito, como la exploración en primera persona y su característico sistema de combate. ‘Beyond’ también aplicará tecnologías de vanguardia a su fórmula con gráficos avanzados y una imagen más estable en pantalla. Una de las escenas muestra a la legendaria protagonista Samus Aran conduciendo una motocicleta en un entorno que sugiere la incorporación de elementos de mundo abierto, una adición inesperada al universo conocido de la serie ‘Metroid Prime’.

Entre las principales novedades de ‘Beyond’ también destaca la introducción de poderes psíquicos para Samus. Estas nuevas habilidades le permiten manipular el entorno de formas sin precedentes, por ejemplo, abriendo puertas a cierta distancia, activando mecanismos complejos e incluso controlando la trayectoria de sus disparos.

Nuevos amiibo

Como apoyo al lanzamiento, Nintendo planea lanzar tres nuevas figuras amiibo que, sin embargo, no todas estarán disponibles el día de lanzamiento de ‘Metroid Prime 4’. Habrá que esperar hasta el 6 de noviembre de 2025 para tener la posibilidad de hacerse con la nueva versión de Samus Aran, junto con la distintiva figura de la protagonista con el traje negro/rojo a lomos de Vi-O-La, la moto tecnológica que vemos en acción en el vídeo de juego previo. Sin embargo, sí podrás comprar el amiibo de Sylux, con su brillante armadura azul, el día del lanzamiento del juego.