Battlefield 6 gana estabilidad en Series S mientras Electronic Arts evita hablar de Switch 2

‘Battlefield 6’, uno de los juegos más esperados de finales de 2025, ha optado por dejar sin edición a la generación anterior de consolas, pero llegará a Xbox Series S, conocida por su hardware de entrada a la actual. Para esto, según afirman desde la desarrolladora DICE, el trabajo de optimización que ha sido necesario para llevar el juego a la consola de Microsoft beneficiará a los jugadores de todas las plataformas.

Mejoras en todas las ediciones

En una entrevista con el medio especializado Kotaku, el director técnico Christian Buhl explicó que trabajar con la plataforma de Microsoft supuso un gran desafío. Según él, la principal limitación de la consola era su memoria limitada, y hace entre seis y doce meses detectaron que muchos niveles se bloquearon durante el desarrollo.

De ahí que el código de ‘Battlefield 6’ se sometió a un proceso de optimización exhaustivo para garantizar que cumpliera con los estrictos límites del hardware. Según Buhl, esto ha resultado beneficioso para todas las plataformas, ya que el conocimiento adquirido ayudó a que el juego de disparos sea "mejor y más estable".

"Estábamos haciendo todas estas pruebas, recopilando los datos", explicó. "Una vez que empezamos a ejecutar todos nuestros niveles y pudimos ver dónde estaban los problemas, en uno o dos meses solucionamos los problemas de memoria en Series S".

Battlefield 6 promete un buen rendimiento en Series S

Gracias al trabajo realizado por Buhl y su equipo, ‘Battlefield 6’ promete un rendimiento sólido en Series S. Si bien la plataforma no alcanza la misma resolución que otras configuraciones de hardware, el objetivo es ofrecer 60 fotogramas por segundo estables.

¿Se publicará Battlefield en Switch 2?

Según parece, aunque las optimizaciones realizadas para la consola son positivas para otras plataformas, Electronic Arts aún no se ha comprometido a llevar el juego a Switch 2. Cuando se le preguntó por esta posibilidad, el director técnico fue interrumpido por un representante de la compañía. "Solo podemos hablar de las consolas a las que llegará Battlefield 6: Xbox Series X y S, PS5 y PS5 Pro", explicó.

Comparada con Series S en muchos análisis técnicos, la portátil de Nintendo ha confirmado cierto poderío con algunos títulos y acaba de recibir una adaptación tan exigente como ‘Star Wars Outlaws’. Además, Electronic Arts ya ha experimentado con ‘Split Fiction’ y ‘EA Sports Madden NFL 26’ y a finales de este mes, la compañía también llevará ‘EA Sports FC 26’ a la plataforma.