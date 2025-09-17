Xbox para PC ya integra bibliotecas y lanzadores de terceros en una sola app

A partir de ahora los usuarios de la aplicación Xbox para PC recibirán una actualización que transformará su funcionamiento. Además del software que permite acceder a los juegos vendidos por Microsoft, también listará y permitirá lanzar los juegos instalados desde tiendas de la competencia, como Steam, dentro de una biblioteca unificada.

Muchas plataformas integradas

Además de la tienda de Valve, la aplicación también incluye accesos directos a Battle.net y tiendas como Epic Games Store, entre otras. Todo esto en realidad no es más que una evolución natural de los cambios que la compañía ya estaba implementando, con el objetivo de convertir su software en un centro de juegos para todo lo instalado en un solo PC.

Anteriormente, aunque no existían accesos directos a las tiendas de la competencia, la aplicación de Xbox ya podía añadir enlaces a juegos comprados en ellas. Esto le permitía detectar títulos instalados a través de Steam o GOG, por ejemplo, e iniciar el software correspondiente cuando fuera necesario.

El centro de juegos en Windows

Las nuevas funciones de la aplicación Xbox son consecuencia directa del próximo lanzamiento de ROG Xbox Ally, que incorpora una experiencia de Xbox a pantalla completa optimizada para dispositivos portátiles con Windows. Con este dispositivo, Microsoft y ASUS pretenden ofrecer una herramienta que minimice la dependencia de los usuarios de los métodos tradicionales del sistema operativo.

Su base también ha implementado una nueva sección llamada "Mis aplicaciones", que permite instalar y administrar diversas aplicaciones relacionadas con los juegos. Estos incluyen navegadores web, utilidades de juegos y tiendas de la competencia que acaban de recibir soporte oficial. Según explican desde Redmond, esta función será especialmente útil para las consolas portátiles que decidan seguir un camino similar al de ROG Xbox Ally en el futuro.

App en proceso de ampliación

En septiembre, la app de Xbox también ofrecerá más detalles sobre los juegos compatibles con la nube. Además, sus creadores prometen ofrecer un historial más completo, que permitirá a los jugadores seguir su trayectoria de juego al detalle. Con la biblioteca unificada y Mis Aplicaciones, con Xbox para PC por fin podrás poner algo de orden a los lanzadores en Windows.