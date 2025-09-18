Diablo IV: llega la Temporada 10 Caos infernal con Bartuc y el Consejo Nefasto

Blizzard Entertainment ha anunciado la temporada 10 de Diablo IV, Caos infernal, que llegará el 23 de septiembre. En esta etapa, el caos consumirá Santuario con el resurgir de Bartuc, Señor del Caos. Los jugadores se enfrentarán a Hordas Infernales renovadas, combatirán a través de Fallas del Caos y portarán devastadoras Ventajas del Caos para abrirse camino en medio de la locura.

Señor del Caos

Bartuc, el antiguo Caudillo de Sangre, regresa a Santuario como Señor del Caos. Este caudillo Vizjerei invoca portales que distorsionan el campo de batalla.

Dentro de las Hordas Infernales, los caminantes podrán desafiar a Bartuc si reúnen el suficiente Éter Ardiente. Quienes logren derrotarlo obtendrán las mejores recompensas de la temporada, incluida la fuente más fiable de Armaduras del Caos.

Hordas Infernales renovadas

El modo del final del juego basado en oleadas se reinventa con las Oleadas del Caos: encuentros de dificultad ascendente que ponen al límite incluso a los caminantes más preparados.

Al combatir contra el Consejo Nefasto, uno de sus miembros será designado Portavoz del Consejo, con habilidades mejoradas que exigirán tácticas específicas.

Ventajas del Caos y Armadura del Caos

Desbloquea Ventajas del Caos específicas de cada clase mediante la reputación de temporada y reconfigura por completo tu personaje.

La Armadura del Caos da una vuelta a los objetos únicos y permite que los únicos clásicos desaten todo su poder y puedan equiparse en casillas no tradicionales, abriendo combinaciones agresivas y rutas de daño distintas.

Fallas del Caos

Estas grietas impredecibles se abren en las Mareas Infernales y en las Mazmorras de Pesadilla, y otorgan abundantes recompensas al cerrarlas.

Derrota a los Monstruos del Caos para conseguir reputación de temporada y Distorsión Infernal, un recurso clave para mejorar las Ventajas del Caos.