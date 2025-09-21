EA Sports FC 26: ¿Cuál es la fecha y la hora de salida según edición y plataforma?

‘EA Sports FC 26’ tiene fecha y hora de lanzamiento confirmadas para diferentes formatos y plataformas. Por ejemplo, la aplicación web está disponible desde este miércoles 17 de septiembre, mientras que la actualización de la aplicación complementaria llegó el jueves 18. El acceso anticipado ya ha comenzado, seguido del lanzamiento mundial de la Edición Estándar algo más tarde. Aquí tienes el calendario completo para aclarar un estreno con varias fechas.

En tiempo de descuento

Para comenzar, los jugadores de la Edición Ultimate ya pueden jugar gracias al acceso disponible en consolas y PC. Además, los suscriptores de EA Play tienen derecho a una prueba de 10 horas, mientras que los miembros de EA Play Pro en PC disfrutan de acceso completo e ilimitado.

La Edición Estándar se lanza globalmente en consolas el 26 de septiembre a medianoche. En PC, el título llega el 25 de septiembre por la tarde en Europa, y esto significa que cada perfil de jugador tendrá una forma diferente de comenzar su travesía en el nuevo título de la franquicia.

¿Cuáles son las recompensas de la primera temporada de EA FC 26?

La primera temporada de ‘FC 26’ contará con contenido temático inspirado en la histórica victoria de Inglaterra en la Copa del Mundo de 1966, incluidos artículos de la Premier League y la Barclays Women’s Super League.

Las recompensas incluyen paquetes, selecciones de jugadores, mejoras de personalización del estadio y bonificaciones para los modos Club y Carrera. Esta temporada estará disponible a partir del Acceso Anticipado.

En Ultimate Team, habrá cambios importantes en las recompensas de los modos tradicionales. FUT Champs, por ejemplo, tendrá más niveles de clasificación, recompensas por cada victoria y una versión especial para divisiones inferiores, lo que permitirá que más jugadores prueben el formato.

El modo Rivales incluirá desafíos de temporada adicionales y una progresión más accesible, mientras que Squad Battles ahora ofrece hasta 18 partidas semanales para atender a quienes juegan sin conexión. El Draft ofrecerá recompensas reequilibradas y actualizadas a lo largo de la temporada.

Los aspectos más destacados de la primera ola de recompensas de FUT Champs incluyen monedas adicionales, paquetes de jugadores de alto nivel y garantías de campaña continuas que refuerzan a los equipos desde los primeros días de juego.

Con tantas novedades, ‘EA Sports FC 26’ arranca una intensa temporada nueva. ¿Piensas disfrutar del acceso anticipado o esperar a la Edición Estándar? Nos vemos en el campo.