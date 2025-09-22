Estrenos videojuegos 22-26 de septiembre: EA Sports FC 26 y Silent Hill f lideran los lanzamientos de la semana

Dispuestos y con energías renovadas, otra semana más ya estamos preparados con la lista de juegos que se lanzarán entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025. Llegarán novedades a Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One y PC, con propuestas que abarcan desde grandes estrenos, hasta entregas deportivas de series anuales y producciones independientes de lo más variadas.

No obstante, el juego más destacado de los próximos días inevitablemente corresponde a ‘FC 26’, la nueva entrega de la saga futbolística de EA Sports. Para esta temporada se incorpora un sistema que permite elegir entre un estilo más pausado, pensado para disfrutar de Carrera y partidos largos, y otro más rápido y directo, pensado para Ultimate Team y Clubs.

También se espera desde hace tiempo ‘Silent Hill f’, una nueva entrega de la franquicia clásica de Konami. Tras más de una década sin estrenos, la serie cambia de escenario y viaja por primera vez al Japón rural de los años 60. El catálogo de la semana se completa con ‘Sonic Racing: CrossWorlds’, un arcade de velocidad de SEGA que mezcla terrenos y portales dimensionales en pleno circuito; y ‘Wizordum’, un shooter de fantasía que recupera el espíritu de los clásicos de los 90 con magia y laberintos. Consulta la lista completa con las plataformas y fechas en las que estarán disponibles.

Wizordum – 23 de septiembre de 2025

Plataformas: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch

Desarrollado por Emberheart Games y editado por Apogee Entertainment, este shooter de fantasía se inspira directamente en clásicos de los 90 como ‘Heretic’ o ‘Hexen’. Es decir, puedes esperar mapas laberínticos, secretos y hechizos por doquier. Su formato anticipa movimientos ágiles, con strafes largos y saltos medidos, aunque la gracia estará en aprender las rutas para hacer speedruns casi de memoria. Hay soporte para mods y un medidor de tiempo integrado que anima a repetir fases.

Sonic Racing: CrossWorlds – 25 de septiembre de 2025

Plataformas: PS5, PS4, Xbox Series, One, Switch, Switch 2, PC

Sonic vuelve a pista con un arcade que mezcla lo aprendido en ‘All-Stars Racing’ y ‘Team Sonic Racing’, pero con circuitos que se rompen en portales y cambian de asfalto a agua o a aire en segundos. El control tiene aires de SEGA en estado puro, con derrapes largos y turbos encadenados donde si sabes mantener la trazada, la ventaja es tuya. El plantel recupera caras conocidas de la factoría japonesa sobre una campaña con progresión ligera, modos rápidos y multijugador tanto local como online, que es donde el juego del erizo azul quiere hacerse fuerte.

Silent Hill f – 25 de septiembre de 2025

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC

Konami confió este proyecto en Neobards Entertainment, con historia escrita por Ryukishi07 (Higurashi). El resultado es un survival horror que se aleja de ‘Silent Hill’ tal y como lo conocíamos, puesto que ahora nos lleva al Japón rural de los 60, con la joven Hinako Shimizu como protagonista. El combate es cercano y crudo, con armas improvisadas que se rompen si abusas y las criaturas son un puro horror que se mueven sobre una ambientación tremendamente opresiva. Estás advertido.

EA Sports FC 26 - 26 de septiembre de 2025

Plataformas: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, Switch 2, PC

EA Sports vuelve con su entrega de fútbol anual, esta vez con dos estilos de juego diferenciados. Uno prioriza un ritmo más pausado, con animaciones realistas y contactos que se sienten pesados, ideales para Carrera o amistosos. El otro agiliza la respuesta de los jugadores, suaviza entradas y da más velocidad a las acciones, buscando que Ultimate Team y Clubs se jueguen con mayor fluidez.

En paralelo, los modos competitivos reciben ajustes: FUT Champs y Rivales reducen la carga de partidos y cambian la manera en que se reparten las recompensas, Squad Battles se fija en 18 encuentros semanales y el Draft actualiza sus tablas de premios. Sobre el césped, el balón se protege mejor con el cuerpo, los choques son más naturales y los porteros corrigen algunas de las salidas erráticas de años anteriores.

Calendario completo de lanzamientos:

22 de septiembre

‘ENDLESS Legend 2’ (PC)

‘Brews & Bastards’ (PC, Xbox Series)

23 de septiembre

‘Baby Steps’ (PS5, PC)

‘Forgive Me Father 2’ (PS5, Xbox Series)

‘Wizordum’ (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC)

24 de septiembre

‘Beat Hazard Arcade’ (PS5, PS4)

25 de septiembre

‘Agatha Christie: Death on the Nile’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

‘Mamorokun Recurse’ (PS5, PS4, Xbox Series, Switch, PC)

‘Meteorfall: Krumit’s Tale’ (PS5, PS4, PC)

‘Republic of Pirates’ (PS5, Xbox Series)

‘Sworn’ (PS5, Xbox Series)

‘Sonic Racing: CrossWorlds’ (PS5, PS4, Xbox Series, One, Switch, Switch 2, PC)

‘Silent Hill f’ (PS5, Xbox Series X|S, PC)

26 de septiembre

‘Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian’ (PS5, Switch, PC)

‘Cladun X3’ (PS5, PS4, Switch, PC)

‘Hotel Barcelona’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘NBA Bounce’ (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, Switch 2, PC)

‘EA Sports FC 26’ (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, Switch 2, PC)

Semana de grandes apuestas

Entre el fútbol de ‘EA Sports FC 26’, el terror de ‘Silent Hill f’ y la conducción arcade de ‘Sonic Racing: CrossWorlds’, la semana viene bien cargada. Y si esto no fuera suficiente, la próxima volveremos con otro repaso de lanzamientos y un puñado de recomendaciones para seguir disfrutando con el mando en la mano.