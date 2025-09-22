¿Qué es lo que sabemos de la llegada de Resident Evil a Switch 2? Reunimos juegos, fechas, versiones y novedades

Como muchos recordaréis, durante el Nintendo Direct de septiembre de 2025, Capcom confirmó que el nuevo ‘Resident Evil Requiem’, y los anteriores ‘Resident Evil Village’ y ‘Resident Evil 7: Biohazard’ se lanzarán de forma nativa para Switch 2 con el RE Engine funcionando directamente sobre el nuevo hardware de Nintendo. También se aseguró que el estreno de estas adaptaciones se producirá el 27 de febrero de 2026, coincidiendo con el estreno del nuevo capítulo de la serie, que también llegará a PC, PS5, Xbox Series X|S.

En realidad, esta sería la primera vez que los títulos de la trilogía más moderna de la franquicia se ejecutan directamente en una consola de la casa japonesa sin depender de la transmisión en la nube, como el caso de Switch original.

A un paso de Requiem

Si aún no lo sabes, ‘Resident Evil Requiem’ es el noveno y siguiente paso en la serie de survival horror de la franquicia, que tiene como objetivo expandir la historia después de los eventos de ‘Village’. En él, la protagonista, Grace Ashcroft, es una agente del FBI que investiga muertes relacionadas con el enigmático Hotel Wrenwood, escenario de un drama personal, puesto que es el lugar donde su madre, Alyssa Ashcroft, supuestamente perdió la vida años atrás.

Aquella presentación también incluyó un nuevo tráiler con imágenes de la versión para Switch 2, que deja muestras de un motor RE Engine adaptado al hardware de Nintendo, con una velocidad de fotogramas estimada de 30 fps y una calidad gráfica reducida en comparación con otras plataformas. Aun así, se lanzará junto con las versiones de nueva generación.

Ajustes gráficos respecto a PS5 y Xbox Series X|S

Las imágenes también insinúan la presencia de nuevos enemigos y armas, así como entornos variados que amplían los procesos de búsqueda y registro de recursos. Gran parte del material mostrado consiste en escenas cinemáticas, reforzando el tono narrativo de la producción, mientras que las secuencias de juego se limitaron a breves cortes de imagen.

En el caso de la versión de Switch 2, el vídeo indicó ajustes gráficos en relación a consolas más potentes, con simplificación en texturas, sombras y efectos de iluminación. Aun así, la ambientación conserva la atmósfera oscura característica de la franquicia, algo perceptible desde las primeras comparativas entre Switch 2 y PS5.

El regreso de Resident Evil 7 y Village

Junto a ‘Requiem’ llegará a la consola híbrida ‘Resident Evil 7: Biohazard’ y ‘Resident Evil Village’, con una trilogía completa disponible ese mismo día. Estos títulos ya estaban disponibles para la primera Switch vía streaming, algo que terminó de generar críticas debido a la inestabilidad del servicio y la baja calidad de la experiencia.

Lanzado en 2017, ‘Resident Evil 7’ introdujo la perspectiva en primera persona por primera vez en la franquicia principal, enfrentando al jugador al terror de la familia Baker. ‘Village’, lanzado en 2021, dio continuidad a la historia de Ethan Winters, combinando acción con escenas de exploración y suspense. Más adelante, la Gold Edition de ‘Village’, que introdujo la cámara en tercera persona, también estará disponible para Switch 2.

Representantes de la compañía afirman que el objetivo es ampliar la audiencia de la serie sin comprometer la base de los juegos. "La tecnología de Switch 2 nos permite ofrecer experiencias completas, conservando lo que hace único a cada título", explica un directivo de la empresa.

¿Qué pasa con Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4?

Por otro lado, Capcom no ha confirmado versiones nativas para los remakes de ‘Resident Evil 2’, ‘Resident Evil 3’ y ‘Resident Evil 4’. Aun así, esta nueva línea de actuación deja espacio para que otros capítulos también lleguen a la nueva versión de la híbrida. Ahora con el lanzamiento simultáneo de ‘Requiem’ y la distribución de dos de los juegos más importantes de la fase moderna de la franquicia, Nintendo por fin asegura una posición estable de la serie clásica de terror en su nueva consola.