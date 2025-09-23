Electronic Arts y Battlefield Studios siguen revelando información importante sobre ‘Battlefield 6’, la próxima entrega de la franquicia llamada a revitalizar el formato bélico. Con su estreno previsto para octubre de 2025 en PC, PS5 y Xbox Series, las últimas informaciones relativas al proyecto se centran en el sistema de asistencia de puntería, algo que puedes encontrar en prácticamente todos los shooters de consola y PC cuando el jugador elige un mando en lugar de teclado y ratón.

Aim Assist 2.0 es una evolución de Battlefield 2042

Según Matthew Nickerson, diseñador sénior de combate, la sexta entrega numerada de la serie contará con una versión renovada de la herramienta denominada "Aim Assist 2.0". El objetivo, según explica, pasa por ofrecer una experiencia más ágil, consistente y justa, pero sin replicar el estilo de ‘Call of Duty’, cuya asistencia de puntería es más agresiva.

En unas declaraciones al sitio especializado WellPlayed, Nickerson destacó que el sistema se ha reconstruido sobre la base de lo que había en ‘Battlefield 2042’, pero con avances como representaciones en tiempo real que ayudan a calcular la asistencia con mayor precisión. El zoom instantáneo, una característica que también estaba presente en esa entrega, asimismo se ha eliminado para equilibrar el apuntado. Es decir, no habrá asistencia de puntería rotacional, como recurso para minimizar la sensación de que el juego "tira" de la puntería automáticamente durante los movimientos laterales. La intención es que la asistencia sirva únicamente como apoyo y no como algo que reemplace la habilidad del jugador.

¿Por qué es importante la asistencia de puntería en los juegos de disparos?

La asistencia de puntería lleva décadas entre nosotros y se ha convertido en un elemento básico en consolas. Con un mando, la precisión del joystick analógico es limitada en comparación con la de un ratón, que permite movimientos más rápidos y eficaces. En los juegos de disparos competitivos, este tipo de desequilibrio perjudica a los jugadores de consola, especialmente en el juego cruzado donde se enfrentan a usuarios de PC.

De esta forma, la asistencia de puntería funciona como un mecanismo de compensación para jugadores con mando en partidas de juego cruzado. Sin embargo, la línea entre la asistencia y la ventaja injusta es extremadamente fina, y ahí es precisamente donde ‘Battlefield 6’ promete actuar.

Comparación con Call of Duty

Una de las críticas recurrentes al formato ‘Call of Duty’ es su rango excesivo de asistencia, que genera en el jugador la sensación de estar siendo "guiado" por el sistema en ciertas situaciones. En el caso de ‘Battlefield 6’, el sistema promete no ser tan intrusivo, ya que los jugadores sentirán un mayor control al apuntar, apostando por mantener una curva de aprendizaje que fomenta la práctica. Nickerson enfatiza que la idea es mantener la sensación de control sobre las armas, sin que "Aim Assist" de la impresión de que está automatizando las acciones del jugador.

Otras novedades de Battlefield 6

Además de explicar las características de la asistencia, el equipo de desarrollo ha confirmado más detalles sobre el rendimiento en consolas:

PS5 Pro: 4K/60 fps en modo Fidelidad y hasta 1620p/80 fps en Rendimiento.

PS5 y Xbox Series X: modos Fidelidad (hasta 1440p/60 fps) y Rendimiento (hasta 1280p/80 fps o más).

Xbox Series S: funcionará a una resolución fija de 1080p/60 fps.

En PC, habrá soporte 4K y velocidades de cuadro sin límite, dependiendo del hardware.

¿Cuándo se lanza Battlefield 6?

‘Battlefield 6’ llegará el 10 de octubre de 2025 para PC, PS5 y Xbox Series. Entre los amantes de la franquicia hay expectativas de que el título recupere la confianza perdida tras el problemático lanzamiento de ‘Battlefield 2042’, ofreciendo una experiencia más pulida y competitiva.

En este sentido, la asistencia de puntería de ‘Battlefield 6’ es más que un simple detalle y representa el claro esfuerzo del estudio por lograr un equilibrio entre la accesibilidad y la destreza. Ahora la cuestión es si será suficiente para satisfacer a los jugadores de todas las plataformas y consolidar la entrega como uno de los referentes competitivos de la generación.