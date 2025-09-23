Guía rápida para optimizar Borderlands 4 en PC: configuración ideal para incrementar rendimiento sin perder calidad

El lanzamiento de ‘Borderlands 4’ ha sido todo un éxito. Ha logrado alcanzar un máximo de más de 300.000 usuarios simultáneos en Steam, con una media diaria de unos 150.000 jugadores. Desafortunadamente, como muchos títulos con Unreal Engine 5, la nueva producción de Gearbox ha resultado ser muy exigente de ejecutar, tanto que ni siquiera una RTX 5090 puede alcanzar los 60 FPS a 4K nativo y con la configuración máxima (sin DLSS/Frame Generation).

Más complejo de lo esperado

Esto ha decepcionado a muchos consumidores, ya que no esperaban semejante problema en un videojuego con gráficos animados. De hecho, algunas pruebas independientes sugieren (hasta ahora) que, a la misma resolución, incluso ‘Cyberpunk 2077’ puede rendir mejor con Path Tracing en ciertos escenarios. Las GPU de gama baja a media, como la RTX 5060 Ti y la RX 9060 XT, tienen dificultades para mantener los 40 FPS a 1080p nativo y el máximo nivel de detalle e incluso las tarjetas gráficas de gama media, como la RTX 5070, no alcanzan los 60 FPS en las mismas condiciones.

La causa más probable de este problema (además de una optimización deficiente), es Lumen, el sistema automático de reflejo e iluminación global del motor gráfico de Epic Games, que ni siquiera se puede desactivar en la configuración. Para solventar estos inconvenientes nos hemos dedicado a repasar los benchmarks publicados durante la primera semana para preparar una breve guía de optimización. No obstante, los próximos parches deberían mejorar el rendimiento del título, pero por ahora hay que conformarse con lo que tenemos.

¿Cómo optimizar los gráficos en Borderlands 4?

A continuación, enumeramos los ajustes más relevantes para aumentar la velocidad de cuadros, intentando minimizar el impacto gráfico general.

1) Densidad de follaje: configurar en Medio te permitirá obtener hasta ~10 % de rendimiento en áreas al aire libre, mientras mantienes una cantidad adecuada de césped y plantas en el suelo.

2) Calidad de iluminación: cómo puedes imaginar, esto es extremadamente costoso en términos de rendimiento y configurar este parámetro en Alto te dará una ganancia de ~10 %, mientras que bajarlo a Medio te dará incluso ~20 %.

3) Niebla volumétrica: esta es una configuración muy "práctica", ya que al configurarla en Medio se obtienen ganancias de rendimiento de hasta ~7 % sin cambios aparentes.

4) Calidad de reflejos: al usar superficies reflectantes, cambiar de Muy alta a Baja puede resultar en una ganancia de FPS de hasta ~20 %. En concreto, al configurarla en Baja, se cambian a reflejos en espacio de pantalla (SSR).

5) Nubes volumétricas: si lo configuras en Medio, obtendrá hasta ~5 % más de FPS sin cambios notables.

Configuraciones restantes: puedes configurarlas todas en Altas. Sin embargo, las GPU con 8 GB de VRAM pueden requerir texturas en Medias.

Un matiz sobre los escaladores

En PC están disponibles DLSS, FSR, XeSS y TSR (el reescalador integrado de UE5). Activa siempre alguno: incluso en modo Calidad la mejora de rendimiento es clara y el impacto visual, reducido. Si tu GPU lo permite, combina reescalado + Frame Generation para estabilizar los FPS, ya que los gráficos animados de Borderlands 4 se adaptan bien a estas tecnologías y tendrás una mejora notable del rendimiento, incluso en el modo Calidad.

Consejo rápido adicional

Actualiza los drivers (NVIDIA/AMD/Intel) y desactiva overlays innecesarios (Xbox Game Bar, GeForce Experience, Steam Overlay) para reducir stutter y microcortes. ¿Qué te parece nuestra guía? Seguro que si sigues estas indicaciones logras jugar con una calidad razonable de forma fluida.