Physint: El nuevo juego de Hideo Kojima presenta arte conceptual y reparto

Kojima Productions ha celebrado su décimo aniversario con una transmisión muy interesante, donde además de revelar nuevos proyectos relacionados con ‘Death Stranding’ y detalles del juego de terror ‘OD’, el estudio también aprovechó la oportunidad para compartir más información sobre el proyecto ‘Physint’.

¿Qué es Physint?

Aún lejos de su fecha de lanzamiento, el proyecto dirigido por Hideo Kojima pretende señalar su regreso al género de "acción táctica y espionaje". Dado su éxito en el género con la serie ‘Metal Gear’, es lógico que esté generando una considerable expectación.

Durante la transmisión, Kojima Productions reveló el primer póster oficial de ‘Physint’, que presenta a un misterioso protagonista con el rostro envuelto en sombras. La compañía también confirmó que los actores Don Lee (Ma Dong-Seok), Charlee Fraser y Minami Hamabe forman parte del elenco de la aventura.

¿Es algo parecido a Metal Gear?

Poco o más bien nada sabemos al respecto. En el evento online, el equipo confirmó que este nuevo juego de espionaje táctico se ejecutará bajo una versión mejorada del motor Decima. Originalmente asociado con la serie ‘Horizon’ de Sony, también se ha utilizado previamente en ambos juegos de ‘Death Stranding’ con buenos resultados.

Mucho trabajo en la casa de Hideo

Es probable que el título tarde un tiempo en aparecer, en parte por la cantidad de proyectos en marcha. Hideo Kojima se centra actualmente en el desarrollo de ‘OD’, un juego de terror que supone la primera colaboración importante de su estudio con Xbox Game Studios. Esto no ha impedido que el director lance promesas sobre la calidad del juego. En 2024, Kojima afirmó que su objetivo era crear un juego "visualmente impactante", centrado en el realismo con toques cinematográficos; según dijo, quiere que ‘Physint’ se confunda con una película.

Durante la transmisión, la desarrolladora también mostró los primeros avances del anime ‘Death Stranding Mosquito’. Por último, se confirmó que la película de acción real de la serie, a cargo de A24, avanza a buen ritmo, aunque aún no hay fecha de estreno. Muchos frentes abiertos para el creativo japonés.