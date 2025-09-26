Borderlands 4 retrasa indefinidamente su lanzamiento en Switch 2

Originalmente programado para llegar a Switch 2 el 3 de octubre, ‘Borderlands 4’ ya no tiene fecha de lanzamiento en la híbrida de Nintendo. A solo unos días de su estreno, Gearbox Software ha decidido posponer indefinidamente el estreno de su shooter en la plataforma.

Por el momento no llegará a Switch 2

En un mensaje publicado en redes sociales, la compañía afirma que "no se tomó esta decisión a la ligera". Según explican, el retraso es un recurso necesario para garantizar la mejor experiencia de mundo abierto posible para sus jugadores. Por tanto, necesitan más tiempo para pulir el producto final y "también alinear mejor este lanzamiento con la incorporación de guardados cruzados, en lo que estamos trabajando y reconocemos que es muy importante", aseguran los creadores de ‘Borderlands 4’. También señalan que ofrecerán más actualizaciones sobre la situación a medida que estén disponibles.

Greetings, Vault Hunters - We need to share that the release of Borderlands 4 on Nintendo Switch 2 is being delayed. We do not take this decision lightly, but are committed to ensuring we deliver the best possible experience to our fans, and the game needs additional development… — Borderlands (@Borderlands) September 23, 2025

Canceladas las reservas de Borderlands 4 en Switch 2

Junto con el anuncio, Gearbox Software confirma que, siguiendo las políticas de Nintendo, ha cancelado todas las reservas digitales del juego. Es decir, si ya reservaste y tu pedido sigue siendo válido, el proceso se iniciará automáticamente a partir del 26 de septiembre. Para ediciones físicas, recomiendan contactar con el minorista.

Rendimiento en PC y consolas

El estudio no ha mencionado problemas técnicos en su anuncio. Aun así, en PC el juego puede resultar exigente y presenta dificultades para combinar un buen nivel de detalle visual con un alto rendimiento, incluso en hardware de gama alta.

En PS5 y Xbox Series X|S, se han señalado caídas de rendimiento que aparecen conforme avanza la partida. En algunos casos, se reporta que sesiones de más de dos horas terminan en una experiencia que ni siquiera mantiene los 30 fotogramas por segundo.

Todo bien, menos lo que se puede mejorar

En relación con estos asuntos, el director ejecutivo de Gearbox, Randy Pitchford, sostiene que el juego está bien optimizado; al mismo tiempo, los mensajes publicados en redes por el estudio prometen actualizaciones con mejoras de rendimiento y estabilidad en las próximas semanas. Habrá que esperar que esos parches introduzcan los ajustes necesarios para mejorar la experiencia de juego.