PS Plus octubre 2025: Alan Wake II, Goat Simulator 3 y Cocoon son los juegos Essential

Coincidiendo con el último State of Play de septiembre, Sony ha revelado la línea de juegos de la modalidad Essential de PlayStation Plus para octubre y de camino, se ofreció un adelanto de lo que podemos esperar para PlayStation Plus Extra y Premium.

Juegos esenciales de PlayStation Plus para octubre de 2025

Pero comencemos por orden, es decir, con el anuncio de los Essential de PlayStation Plus para octubre de 2025. Como anticiparon las filtraciones encabeza la lista ‘Alan Wake II’ (PS5), al que se unirán ‘Goat Simulator 3’ (PS4 y PS5) y ‘Cocoon’ (PS4 y PS5).

Debido al anuncio anticipado, la espera será un poco más larga de lo habitual y los tres juegos mensuales estarán disponibles para descargar para todos los suscriptores a partir del martes 7 de octubre de 2025. Hasta entonces, se podrá seguir reclamando los juegos de septiembre, que dejarán paso al nuevo lote en el momento de la activación de la nueva rotación.

The Last of Us Parte II en PlayStation Plus Extra

Como complemento a los juegos ya presentes en el catálogo de septiembre, Sony incorpora ‘The Last of Us Parte II’ para suscriptores de Extra en PS4 y PS5 a partir del viernes 26 de septiembre. En PlayStation 5, la incorporación se realiza con ‘The Last of Us Part II Remastered’, la versión mejorada del título de Naughty Dog, lanzada en enero de 2024.

Nuevos clásicos para PlayStation Plus Premium

El State of Play también avanzó incorporaciones al catálogo Premium, con ‘Tekken 3’ y ‘SoulCalibur III’, además de ‘Tomb Raider Anniversary’. Por el momento no se detallan fechas específicas y sitúa estas llegadas más adelante en 2025. Estaremos muy atentos.