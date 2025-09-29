EA Sports FC 26: delanteros que no debes perder de vista en Ultimate Team

Los delanteros de ‘FC 26’ actúan en las zonas más decisivas del terreno de juego, donde una buena planificación termina por convertir una jugada en gol. En este sentido, combinar velocidad, aceleración y definición, que son las variables que realmente separan una carta de otra, son los "Estilos de juego", que potencian esas cualidades. Algunas son asequibles y rinden por encima de su coste, pero otras, en cambio, asumen más protagonismo y permiten moverse por varias posiciones de ataque. Contar con al menos una de estas bazas en tu plantilla te dará margen para realizar gestiones en el campo cuando aparezcan las necesidades.

Claudia Pina (FC Barcelona, EI) - GRL 86

Desde el inicio de cada partido, Pina brilla por su pierna "mala" de cinco estrellas, que abre un abanico real de posibilidades en ataque. Puede actuar como extremo izquierdo, delantera o centrocampista izquierdo, aunque es en banda donde más impacto tiene, gracias a Estilos de juego+ que refuerzan su papel. Es una jugadora polivalente en todos los Estilos y aporta disparo preciso, balón parado, tiro frontal que mejora la precisión de los golpes con el exterior y raso a puerta. También suma pases incisivos, tiki-taka y regate ágil. Una carta completa para distintas configuraciones ofensivas.

Federico Chiesa (Liverpool, MD) - GRL 81

Federico Chiesa llegó al Liverpool con fuerza y sigue siendo un activo valioso en ‘FC 26’. Aunque arranca como centrocampista derecho, también puede jugar como delantero, extremo derecho o centrocampista izquierdo, aportando flexibilidad a la hora de cuadrar el once. Su velocidad es su punto alto que parte de ritmo 87, y lo determinante de su aceleración 88, que lo hace explosivo en los primeros metros. Su paquete de Estilos de juego incluye tiros colocados, velocidad e ímpetu, y combinado con esa arrancada se convierte en una solución fiable para contraataques o para romper defensas que basculan tarde.

Clara Mateo (Paris FC, DC) - GRL 85

Mateo es uno de esos nombres cuyos atributos superan la primera impresión. La delantera del Paris FC rinde aún mejor en el campo. Su gran baza es el tiro picado en versión + (Estilo de juego+), muy efectivo este año. En su versión estándar combina disparo preciso, raso, ofensivo, dominante e incansable, lo que la convierte en una amenaza en casi cualquier escenario. Como extra, también puede actuar como centrocampista, ofreciendo una vía para crear además de rematar. Una carta que aporta más de lo que su media sugiere.

Trinity Rodman (Washington Spirit, MD) - GRL 85

Cualquiera que jugara con Rodman en el último ‘FC 25’ sabe lo decisiva que puede ser. Su velocidad impresiona y puede desempeñarse como delantera, extremo o centrocampista derecha. Sus Estilos en especial traen ímpetu, y en definición ofrece disparo preciso. Completa el pack con potencia aérea, creatividad, velocidad e incansable, que la convierte en una carta muy completa. La química exige algo más, al proceder de NWSL y ser estadounidense, pero compensa el esfuerzo cuando buscas transiciones rápidas y profundidad por banda.

Ayoze Pérez (Villarreal CF, DC) - GRL 83

Si buscas una opción económica y funcional, Ayoze encaja perfecto. Juega en LaLiga (facilita la química) y, aun así, ofrece un rendimiento superior a su valoración general. Incluso con media 83, ve puerta con facilidad. Reúne cinco Estilos de juego, tres centrados en definición acrobática, raso a puerta y ruptura al espacio. Además, añade pases incisivos y regate ágil, lo que aumenta su eficacia en jugadas rápidas. Y con margen de mejora en los próximos meses, es probable que su valor suba.

Consejos rápidos para tenerlos integrados en tu once:

Empieza con híbridos sencillos de Liga y Nacionalidad/Región antes de meterte en plantillas caras.

Consigue sobres jugando Objetivos y Squad Battles a tu ritmo, sin complicar resultados.

Aplica Estilos de química que mejoren Aceleración o Tiro según tu plan de juego.

Si te falta Química, añade laterales o MC de la misma Liga o Nacionalidad/Región para sumar.