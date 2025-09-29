Estrenos videojuegos 29 septiembre-3 octubre: Final Fantasy Tactics, Super Mario Galaxy y Ghost of Yōtei no dan respiro

Dispuestos y con energías renovadas, otra semana más ya estamos preparados con la lista de juegos que se lanzarán entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 2025. Llegarán novedades a Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One y PC, con propuestas que abarcan desde colecciones y relanzamientos hasta multiplataforma y títulos para jugar en compañía.
No obstante, el protagonismo de los próximos días recae en ‘Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles’, regreso de un SRPG clásico que se actualiza con bastantes novedades. También llegó el momento de estrenar ‘Ghost of Yōtei’ para PS5, nueva entrega del universo iniciado por ‘Ghost of Tsushima’. Por si fuera poco, el menú se completa con ‘Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2’ en Switch y el festivo ‘LEGO Party!’. A continuación, los destacados y, más abajo, el calendario completo.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - 30 de septiembre
Plataformas: PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 y PC
El clásico de estrategia por turnos vuelve con dos modos: Clásico (jugabilidad y presentación de 1997 con la traducción de ‘War of the Lions’ de PSP) y Mejorado (interfaz, control y ajustes de calidad de vida, con un nuevo nivel de dificultad "Squire"). Una puerta de entrada perfecta a Ivalice y a su guerra entre Leones.
LEGO Party! - 30 de septiembre
Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC
Fiesta multijugador para 1–4 jugadores con 60 minijuegos y juego cruzado. Cuatro "Challenge Zones" (NINJAGO, Pirata, Espacio y Parque Temático) y un editor con combinaciones de minifigura a montones para partidas locales u online.
Ghost of Yōtei - 2 de octubre
Plataformas: PS5
Secuela de ‘Ghost of Tsushima’ con Atsu como protagonista y ambientación en 1603, con el monte Yōtei como telón de fondo. Combina sigilo y combate en un mundo de estética cuidada y opciones técnicas específicas en la familia PS5.
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 - 2 de octubre
Plataformas: Nintendo Switch (actualización gratuita para Switch 2)
Doble ración de plataformas 3D con UI mejorada, controles por movimiento o stick, Modo Asistencia y capítulos extra del Storybook. En Switch 2, actualización gratuita con salida hasta 4K en TV y mejoras pensadas para el nuevo hardware.
Digimon Story: Time Stranger — 3 de octubre
Plataformas: PS5, Xbox Series y PC
Nueva entrega de ‘Digimon Story’ con combates por turnos modernizados, exploración y una trama de viajes temporales. Lanzamiento global el 3 de octubre, con ediciones estándar y de coleccionista.
Calendario completo de lanzamientos
29 de septiembre
‘Unyielder’ (PC).
30 de septiembre
‘Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles’ (PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC).
‘LEGO Party!’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC).
‘Nicktoons & The Dice of Destiny’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC).
‘Alien: Rogue Incursion — Evolved Edition’ (PC, PS5, Xbox Series).
‘Train Sim World 6’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC).
‘Ascend’ (PC).
‘Lock & Key: A Magical Girl Mystery’ (PC).
1 de octubre
‘Kaiju No. 8: The Game’ (PC).
2 de octubre
‘Ghost of Yōtei’ (PS5).
‘Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2’ (Switch; actualización gratuita Switch 2).
‘Life is Strange Collection’ (PS5, edición física).
‘Los Sims 4 ¡A la Aventura!’ — DLC (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series).
3 de octubre
‘Digimon Story: Time Stranger’ (PS5, Xbox Series, PC).
‘Dominoes: Classic Tile Game+’, ‘Piffle+’ y ‘Thomas & Friends: Let’s Roll+’ (iOS)
Semana de constelaciones y samuráis
Entre ‘Final Fantasy Tactics’, el cooperativo de ‘LEGO Party!’, el viaje de ‘Ghost of Yōtei’ y el regreso sideral de ‘Super Mario Galaxy 1+2’, los próximos días no tienen desperdicio, aunque por muy apretada que esté la agenda, la próxima volveremos con otro repaso y un puñado de recomendaciones para seguir jugando con el mando en la mano.