El fondo saudí PIF adquiere Electronic Arts con Silver Lake y Affinity Partners por 55.000 millones de dólares

La industria del videojuego ha visto cómo se cerraba uno de los acuerdos más importantes de su historia. Electronic Arts, dueña de series como ‘EA Sports FC’ (antes FIFA), ‘Los Sims’ y ‘Battlefield’, confirma que será adquirida por un consorcio formado por el fondo saudí PIF, la gestora de activos Silver Lake y Affinity Partners. El valor del acuerdo asciende a 55.000 millones de dólares en una transacción íntegramente en efectivo para los accionistas.

Un nuevo rumbo

El anuncio marca un punto de inflexión para la editora estadounidense, que ya había sido objeto de rumores sobre negociaciones para dejar de cotizar. Ahora, los accionistas recibirán 210 dólares por acción, un 25 % por encima del precio reciente no afectado, una prima que el mercado considera significativa. La operación se perfila como una de las mayores transacciones en efectivo para retirar de bolsa una compañía cotizada.

Según defienden desde EA, a la hora de negociar el acuerdo se ha priorizado el crecimiento y el ritmo de innovación. Según su director ejecutivo, Andrew Wilson, la alianza permitirá ampliar presencia en entretenimiento digital, deportes y tecnología, abriendo la puerta a nuevas experiencias interactivas. A pesar del cambio de control, el equipo directivo actual continuará al mando, asegurando cierta continuidad estratégica a corto y medio plazo.

¿Qué incluye el acuerdo de 55.000 millones de dólares?

El consorcio liderado por el fondo soberano PIF asumirá el control total de EA, incluyendo la participación del 9,9 % que ya poseía. Además de PIF, se suman Silver Lake y Affinity Partners, liderada por Jared Kushner, como socios para ampliar el alcance de la compañía.

Para los accionistas, los beneficios son inmediatos

Pago de 210 dólares por acción en efectivo

Prima del 25 % sobre el precio no afectado

Reconocimiento de una operación récord en el sector

Para el mercado, el acuerdo se sitúa entre los más grandes de los videojuegos, con Microsoft y Activision Blizzard como referencia de mayor tamaño.

¿Cómo afecta al mercado de los juegos y el entretenimiento?

Además de reforzar la posición de EA, la compra subraya el peso creciente de PIF en el sector global del videojuego. El fondo controla Savvy Games Group y participa en compañías como Activision Blizzard, Take-Two, Nintendo y Embracer. Con la adquisición de EA, Arabia Saudí consolida su papel como inversor muy destacado en la industria.

La medida puede acelerar la expansión de juegos y servicios de EA. Con nueva financiación y redes internacionales, la compañía está en posición de avanzar en eSports, juegos móviles y experiencias que combinan lo físico y lo digital.

¿Qué dicen los involucrados en la adquisición?

Andrew Wilson califica el acuerdo como una "contundente validación" del trabajo creativo de la compañía y reitera que el objetivo seguirá siendo ofrecer experiencias transformadoras a los jugadores. Turqi Alnowaiser, de PIF, señaló que la alianza impulsará innovación y crecimiento global. Desde Silver Lake, Egon Durban destacó el recorrido de EA bajo la dirección de Wilson y anticipó inversión adicional para ampliar el alcance de la empresa. Jared Kushner, de Affinity Partners, afirma que EA es una compañía extraordinaria con una visión ambiciosa y un impacto cultural duradero.

Electronic Arts en nuevas manos

El futuro de EA queda ahora bajo el amparo de sus nuevos propietarios, con promesas de continuidad creativa y expansión estratégica. Es previsible que este movimiento se perciba tanto en los jugadores como en el mercado, atento a la influencia de inversores internacionales en el sector. No obstante, a pesar del cambio, se espera que la compañía siga operando con normalidad en los próximos meses, sin demasiadas alteraciones. La editora lanzó recientemente ‘EA Sports FC 26’ y ya prepara ‘Battlefield 6’ para octubre. ¿Crees que este enorme movimiento mercantil será positivo para los productos de EA y la industria en general?