Microsoft Flight Simulator 2024 en PS5: fecha de lanzamiento, ediciones y acceso anticipado

Asobo Studio, en colaboración con Microsoft Game Studio, ha confirmado que ‘Microsoft Flight Simulator 2024’ se lanzará en PlayStation 5. Es la primera vez que el simulador llega a la consola de Sony, todo un precedente para la franquicia.

El nuevo simulador introduce un sistema de progresión profesional que permite especializarse en distintas ramas, con misiones como lucha contra incendios forestales, búsqueda y rescate, construcción aérea y tareas agrícolas. Además, incluye actividades como desafíos de aterrizaje, rally por etapas, pruebas a baja altura, modo Fotógrafo Global y la Challenge League. También habrá compatibilidad con PS VR2 mediante actualización gratuita en 2026.

Beta cerrada para probar el simulador

Antes del lanzamiento habrá una beta cerrada en PS5. La inscripción se realiza a través del Microsoft Flight Simulator Insider Program (web oficial): basta con registrarse y marcar "PlayStation 5" en la encuesta del programa. Si eres seleccionado, recibirás el aviso por correo cuando comience la beta.

¿Cuándo se publica Microsoft Flight Simulator en PS5?

Con la llegada a PS5 de uno de los simuladores más conocidos a nivel mundial, el formato pretende ampliar su público y dar un empujón importante a la serie. Entre el realismo gráfico, la amplitud de aeronaves y la progresión profesional, ‘Flight Simulator 2024’ tiene como objeto atraer el interés tanto de pilotos veteranos como de nuevos jugadores y lo hará a partir del 8 de diciembre, con acceso anticipado el 3 de diciembre para ediciones superiores.

Contenido incluido en la reserva

Si reservas el juego recibirás el Northrop T-38A Talon, uno de los aviones de entrenamiento más emblemáticos de la aviación. Este es solo una de las 125 naves disponibles en el simulador, como el XB-1 de Boom Supersonic, el primer avión supersónico civil desarrollado en Estados Unidos. Coincidiendo con el estreno en PS5, podrás romper la barrera del sonido a sus mandos. Tendrás a tu disposición más de 40.000 aeropuertos y pistas, así como 60.000 helipuertos, además de 2.000 aeródromos de planeadores.

"Hemos creado la mayor y más diversa flota jamás reunida en un simulador de vuelo, con hasta 125 mil aeronaves recreadas con todo detalle. Estas cubren un abanico enorme: ágiles ultraligeros, aviación general, aparatos para áreas remotas, aeronaves de alas giratorias, eVTOL y dirigibles, además de jets privados, aviones de pasajeros de fuselaje ancho y estrecho, e incluso transporte militar pesado y cazas a reacción", comenta Jorg Neumann, responsable del simulador.