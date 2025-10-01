EA Sports FC 26: Porteros que no debes perder de vista en Ultimate Team

En ‘FC 26’, elegir un portero adecuado puede separar la frustración de encajar un gol fácil de la tranquilidad de contar con una última línea de defensa sólida. Esta posición ha cobrado aún más importancia debido a los cambios en los estilos de juego, que influyen directamente en el comportamiento de cada carta en el campo.

Aquí es donde cobran importancia los jugadores que infunden confianza desde la primera línea del campo, tanto por su altura, química o sus habilidades específicas como el saque largo y los reflejos en balones bajos. Una cuidadosa consideración de todos estos parámetros es esencial para garantizar la confianza del equipo durante el partido.

Joan García (FC Barcelona, POR) - GRL 83

Si estás empezando un equipo de LaLiga o buscas invertir en un equipo, Joan García podría ser una gran opción. Juega en el Barcelona, algo que facilita enormemente su química con otros jugadores de nuestro campeonato y nacionalidad. Además, tiene un perfil de portero líbero, lo que le ayuda a salir rápidamente del arco cuando el rival intenta dar profundidad con un balón largo. Con 1,91 m de altura, cubre bien el área y ofrece seguridad en centros y balones aéreos.

Jan Oblak (Atlético de Madrid, POR) - GRL 88

Aquí tenemos a un fijo de Simeone en el Atlético de Madrid y uno de los nombres más fiables en la posición. Su química puede ser un pequeño reto debido a su nacionalidad, pero la liga y el entrenador ayudan a resolverlo fácilmente. Oblak responde bien por alto y cuenta con PlayStyles muy útiles para la portería. Además, destaca por su saque largo y buen guante bajo palos, que aumentan su efectividad. Es un portero caro, pero la inversión merece la pena porque mantendrá la posición durante mucho tiempo, probablemente hasta que llegue el Equipo del Año.

Giorgi Mamardashvili (Liverpool, POR) - GRL 84

Si la idea es empezar con seguridad en la Premier League, Mamardashvili es un muro. Ex del Valencia y ahora en el Liverpool, mide casi dos metros y es un portero completo, con PlayStyles importantes. Por ejemplo, su saque largo facilita el contraataque, su juego de pies es útil contra disparos rasos y su salida aérea completa el conjunto. Sus tiempos de reacción transmiten confianza y, si consideramos su evolución, podría seguir siendo un jugador vital durante muchas semanas.

Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur, POR) - GRL 82

Si buscas ahorrar sin sacrificar calidad, Vicario es una excelente opción. El portero italiano es asequible y ofrece buenas estadísticas. Su juego de pies es fiable y suficiente para ser útil sin causar problemas. Además, tiene un potencial interesante para futuras evoluciones, ya que este año incluyen porteros. Merece la pena seguirlo de cerca.

David De Gea (Fiorentina, POR) - GRL 85

Otro que inspira confianza es De Gea, ahora una referencia en la Serie A. El ex del United impresiona con sus 1,92 m de altura y también presume de su talento bajo palos. Además, cuenta con dos PlayStyles muy útiles. Su saque largo es excelente para iniciar contraataques y su juego de pies es efectivo cuando el equipo se encuentra bajo presión. Es una opción segura y equilibrada si buscas estabilidad en la liga italiana.

Consejos rápidos:

Prioriza un portero alto con buenos reflejos y juego de pies si sales desde atrás.

Usa Estilos de química que potencien Paradas o Posicionamiento según tu plan (guante si sufres por alto).

Ajusta táctica: si tu portero es tipo líbero, sube un punto la altura de la defensa para reducir balones a la espalda.

Configura saque largo si buscas contraataques; saque en corto si dominas posesión.

En corners de rivales, usa marcaje mixto y deja a tu portero en "Equilibrado" para no descolocarlo.

Aprende a mover al portero solo en 1v1 claros; nada de salidas largas gratuitas.

Activa instrucciones acordes a tu perfil: "Salir a por centros" si domina por alto; "Portero líbero" si es rápido fuera del área.

Rota entre dos porteros compatibles con tu plantilla para probar sensaciones en distintos rivales.