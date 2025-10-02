EA Sports FC 26: Defensas que no debes perder de vista en Ultimate Team

Construir una defensa fiable en Ultimate Team requiere más que simplemente elegir cartas de alto rendimiento. Es importante analizar estilos de juego, roles, altura e incluso flexibilidad posicional para evitar quedar expuesto en situaciones críticas.

‘FC 26’ incorpora laterales veloces que ayudan en el apoyo ofensivo y centrales con casi todos los estilos defensivos, creando opciones que brindan consistencia desde el inicio. También vale la pena considerar jugadores de ligas menos populares, que pueden rendir en el campo, aunque requieran un poco más de esfuerzo para integrarse. Al equilibrar estas opciones, la defensa se convierte en un pilar que sostiene al resto de la plantilla.

Wesley (AS Roma, LD) - GRL 77

Uno de esos laterales que son pura aceleración. Rinde mejor en campo abierto que en estático y, en salidas rápidas, su conducción es fiable. Aporta desmarques profundos y centros tensos tras doblar al extremo. En defensa necesita apoyo de química o evoluciones para sostener duelos largos, pero cumple en ayudas y coberturas. Como extra, puede actuar en banda derecha más adelantada, útil si buscas rotaciones sin tocar demasiadas piezas.

Jeremie Frimpong (Liverpool, LD) - GRL 83

Perfil de ida y vuelta que aporta ritmo y regate corto para superar la primera línea rival. Su mejor virtud está en las incorporaciones por sorpresa y las paredes en banda para atacar el segundo palo. Ofrece pases al área con intención y un retorno veloz tras pérdida, equilibrando su tendencia ofensiva. En duelos 1v1 resuelve por anticipación y zancada, además es difícil que defraude en estructuras que presionan alto. Una carta que rinde más cuanto más le exiges metros.

Mapi León (FC Barcelona, DFC) - GRL 89

Central zurda que destaca por colocación y lectura. Gana muchos duelos por timing, no por precipitación, y eso la hace destacar en entradas limpias y cortes a ras de suelo. Con balón ofrece salida segura, tanto en pase medio como en cambios de orientación, y habilita a tu lateral para proyectarse sin descoser la zaga. Por arriba bien y, en bloque alto, sostiene transiciones con calma. Es de esas cartas que necesitas para ordenar a la defensa.

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, LI) - GRL 86

Lateral de ida y vuelta que vive del ritmo, la aceleración y el control orientado para ganar metros sin perder la pelota. En ataque ofrece centro de rosca y pase raso atrás tras doblar al extremo, además de diagonales cortas para progresar por dentro cuando el carril está bloqueado. En defensa sobresale por el retorno tras pérdida, el cierre del segundo palo y la cobertura interior cuando el central sale a zona abierta. Sus estilos de juego favorecen el sprint y la entrada a ras en 1v1, útiles para corregir cruces largos. Puede actuar también como MI si necesitas más profundidad en banda sin mover el resto de piezas.

Joško Gvardiol (Manchester City, LI) - GRL 84

Lateral que también puede actuar como central, perfecto para sistemas que basculan y piden ayudas interiores. Su fortaleza está en el cuerpo a cuerpo y en el bloqueo de centros, con una salida en corto fiable para romper la primera línea. No vive del sprint, pero compensa con la zancada y buenas lecturas para llegar al cruce. En campo contrario aporta pase tenso y cambios de ritmo suficientes para dar continuidad. Una carta práctica cuando buscas seguridad atrás sin renunciar a construir por fuera.

Consejos rápidos:

Forma pareja de centrales complementaria: uno veloz para corregir al espacio y otro fuerte por arriba para cerrar centros.

Prioriza laterales con resistencia alta si presionas arriba; si sales en corto, valora pase y control antes que puro ritmo.

Instrucciones claras: centrales en Quedarse atrás e Intercepciones normales; laterales Equilibrado o Quedarse atrás según rival.

Salida de balón: usa el central zurdo/diestro con mejor pase para iniciar; si fallas bajo presión, activa Saque en corto y apoyo cercano del MC.

A balón parado defensivo: deja siempre a tu central más lento atrás y asigna marcaje mixto con ayudas del mediocentro.