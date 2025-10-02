Subidón de Xbox Game Pass en España con nuevos planes y cuotas más altas

La división de videojuegos de Microsoft ha comenzado a aplicar nuevos planes y precios en su servicio Xbox Game Pass, que experimenta un aumento considerable en Europa. El programa ahora cuenta con tres opciones de suscripción que se han denominado "Essential", "Premium" y "Ultimate", teóricamente dirigidas a diferentes públicos, pero todas ofrecen bibliotecas de juegos ampliadas, incentivos dentro de los títulos, acceso a juegos en la nube y un sistema de recompensas renovado.

Pero esto es importante, ya que, con el rediseño, los suscriptores de los planes anteriores pasarán automáticamente a sus planes equivalentes: Core se convierte en Essential, Standard en Premium y Ultimate se mantiene como el mismo modelo, pero con la mayor actualización de su historia, incluido el precio. Puedes consultar todos los detalles a continuación:

Xbox Game Pass Essential - 8,99€ al mes (antes 6,99€)

Más de 50 juegos.

Multijugador en consolas Xbox.

Xbox Cloud Gaming sin límite.

Ventajas y recompensas en títulos compatibles.

Xbox Game Pass Premium - 12,99€ mes (mismo precio que anterior Standard)

Más de 200 juegos en consola, PC y nube.

Los juegos propiedad de Xbox se incorporan dentro del año de su lanzamiento (‘Call of Duty’, día 1).

Cloud Gaming sin límite.

Incentivos de juego, incluidos los de Riot Games.

Xbox Game Pass Ultimate - 26,99€ al mes (antes 17,99€)

Más de 400 juegos.

Más de 75 lanzamientos día 1 cada año, incluidos los de Xbox Game Studios.

EA Play y Ubisoft+ Classics incluidos.

Fortnite Crew incluido desde el 18 de noviembre.

Cloud Gaming con mejoras técnicas (p. ej., hasta 1440p).

Incentivos de juego, incluidos los de Riot Games.

¡Descubre tu nuevo juego favorito con Xbox Game Pass Essential, Premium y Ultimate! Toda la información para descubrir el plan más adecuado para ti está en https://t.co/XED73a4Vfv pic.twitter.com/8tGElKAjBU — Xbox España (@Xbox_Spain) October 1, 2025

Críticas en foros y redes sociales

La comunidad ha reaccionado con incredulidad ante el anuncio de la subida del 50 % en Xbox Game Pass Ultimate y ya en comentarios y discusiones se repiten valoraciones como "abusivo" o "desproporcionado", mientras otros señalan las nuevas ventajas como compensación parcial. Habrá que ver cómo evoluciona la respuesta de los jugadores en las próximas jornadas.