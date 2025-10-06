EA Sports FC 26: centrocampistas que no debes perder de vista en Ultimate Team

En ‘FC 26’, los centrocampistas son cruciales ya que conectan la defensa con el ataque y de ellos depende el ritmo del partido. Algunos actúan como centrocampistas defensivos físicos, recuperando el balón y protegiendo la defensa, mientras que los más costosos tienen un perfil más creativo y ayudan a abrir espacios con pases rápidos y carreras.

Los estilos de juego refuerzan estas funciones, ya sea otorgando resistencia adicional para recorrer todo el campo u ofreciendo recursos para mantener el tipo en la presión. Además, algunas cartas pueden considerarse una inversión en desarrollo. Pero no dudes que elegir un centrocampista adecuado prepara a tu equipo para cualquier tipo de enfrentamiento.

Sandro Tonali (Newcastle United, MCD) - GRL 86

En cuanto al mediocampo, Tonali es uno de esos jugadores que necesitas en tu plantilla, incluso si empieza desde el banquillo. Puede jugar como mediocampista defensivo o como centrocampista más adelantado.

Su estilo defensivo no depende de la entrada deslizante y lo compensa con físico y lectura. Destacan su capacidad para proteger el balón y su solidez en el duelo, rasgos que ayudan a conservar la posesión y salir limpio bajo presión. Una apuesta segura tanto ahora como en el futuro.

Pablo Barrios (Atlético de Madrid, MC) - GRL 82

Barrios es para pensarlo a largo plazo. Posee un conjunto equilibrado de atributos y rinde bien como mediocampista tradicional o con mayor carga defensiva. En cuanto a estilos de juego, destaca por su resistencia y por un buen juego aéreo, útiles para cubrir mucho campo y apoyar en acciones de repliegue. Merece la pena la inversión si ya estás valorando a futuro.

Felix Nmecha (Borussia Dortmund, MCD) - GRL 82

El centrocampista alemán del Borussia Dortmund es otra opción muy completa. Además de atributos equilibrados, sobresale por su capacidad de conducción, poco habitual en la posición. En estilos de juego es sólido y aporta trabajo defensivo, juego aéreo y determinación (con opciones de error) en la salida. Combinado con su finta y zancada, resulta difícil de detener. También en la recuperación tras pérdida. Convierte el mediocampo en zona de seguridad.

Adrien Rabiot (Milano FC, MCO) - GRL 83

El francés Rabiot no falta a las grandes competiciones y mantiene su tradición de ser útil en FC 26. Puede jugar como centrocampista ofensivo y, en ese rol, llega desde segunda línea con criterio; si prefieres usarlo como MC, también tiene recorrido de área a área.

Esto le da flexibilidad para adaptarse a tu plan. Combina un cabezazo preciso, que junto con su altura lo hace efectivo en jugadas aéreas, con calma y control, dos virtudes para crear y ordenar. Un jugador capaz de liderar al equipo en defensa y en ataque.

Declan Rice (Arsenal, MCD) - GRL 87.

Imprescindible si buscas construir un equipo en la Premier. Ofrece un estilo muy versátil que abarca robos, intercepciones, bloqueos y colocación, además de resistencia para cubrir todo el partido. Puede parecer limitado si lo anclas solo como mediocentro defensivo oportunista, pero situado en esa posición su capacidad de área a área marca diferencias. Cubre espacios y aporta equilibrio entre defensa y ataque.

Consejos rápidos:

Define roles: un MCD que robe y dé primer pase, un interior y, si tu sistema lo pide, un MCO para último pase.

Estilos de química: Sombra para MCD si vas corto de ritmo y robos; Ancla si necesitas defensa y físico; Motor/Maestro/Arquitecto para creadores.

Instrucciones: MCD "Quedarse atrás al atacar" y "Marcaje del centro"; interior con "Llegar desde atrás" si te falta llegada; MCO con "Libertad de movimientos".

Ajuste táctico: baja un punto el Ancho si te parten por dentro; sube medio punto la Profundidad si te hunden cerca del área.

Salida de balón: triángulos lateral-interior-extremo y cambios de orientación al lado débil para respirar.