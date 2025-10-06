Estrenos videojuegos del 6 al 10 de octubre: Battlefield 6 y Yooka-Replaylee destacan en una semana repleta de novedades

Aquí estamos una semana más con renovadas energías otoñales y preparados con la lista de juegos que se lanzarán del 6 al 10 de octubre de 2025. Llegarán novedades a Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One y PC, con propuestas que abarcan desde colecciones y relanzamientos hasta multiplataforma y títulos para jugar en compañía.

No obstante, el protagonismo de los próximos días recae en ‘Battlefield 6’, regreso de una de las sagas bélicas más conocidas, cuatro años después de la última entrega de la franquicia de disparos. También llega el momento de acercarse a ‘Yooka-Replaylee’, ‘Blood of Mehran’ o ‘Little Nightmares III’, junto a propuestas tan animadas como ‘PixelJunk Eden 2’. A continuación, los destacados y, más abajo, el calendario completo.

Battlefield 6 - 10 de octubre

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series

La serie de EA y DICE lleva dos décadas apostando por mapas enormes, vehículos y modos como Conquista y Avance. Esta entrega retoma esa base con un impulso claro en la destrucción del entorno y en los eventos dinámicos del multijugador. La campaña se sitúa en 2027, con una crisis internacional como telón de fondo, y recupera ese sabor de guerra moderna que la saga ha trabajado en distintas etapas.

Yooka-Replaylee - 9 de octubre

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC, Switch 2

Edición renovada del plataformas 3D de Playtonic, que mejora en gráficos con mundos ampliados, física revisada y contenido adicional. Incluye cooperativo más extenso, minijuegos inéditos y una nueva línea de progresión. La obra original se ganó al público por su tono ligero y su diseño de coleccionables al estilo de los clásicos de la era de los 32/64 bits. Si quieres probarlo antes de ir a por él, cuentas con una demo gratuita que ayuda a salir de dudas.

Blood of Mehran - 7 de octubre

Plataformas: PS5, PC, Xbox Series

RPG de acción en un imperio persa ficticio donde mitología y política se cruzan mientras controlas a Mehran, un guerrero exiliado que busca restaurar el honor de su familia. Combate táctico y exploración en un mundo semiabierto y secciones de sigilo al estilo de ‘Assassin’s Creed’.

Little Nightmares III - 10 de octubre

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC

La saga nacida con Tarsier Studios y continuada ahora por Supermassive refuerza su identidad de terror ambiental con juego cooperativo en línea o en solitario con IA. La fórmula se sostiene en puzles, persecuciones breves y una dirección artística capaz de sostener un pequeño relato sin palabras en cada habitación. La entrega mantiene el gusto por el detalle de los dos primeros capítulos y añade mecánicas complementarias entre protagonistas para abrir rutas y resolver situaciones.

Calendario completo de lanzamientos

6 de octubre

‘Caveman Caravan’ (PC).

‘House of Necrosis’ (PC).

‘Beautiful Cell’ (PC).

7 de octubre

‘Battle Suit Aces’ (PS5, Switch, PC).

‘Blood of Mehran’ (PS5, PC, Xbox Series).

‘King of Meat’ (PS5, Xbox Series, PC).

‘Little Rocket Lab’ (Xbox One, Xbox Series, PC).

‘Sopa – Tale of the Stolen Potato’ (PC, Xbox One, Xbox Series).

‘Deathground’ (PC). Early Access en Steam.

8 de octubre

‘Finding Paradise’ (PS5, Xbox One, Xbox Series).

‘Cats and Seek: Kyoto’ (Xbox Series, Xbox One).

‘Pirate Trails: Tentacles and Treasures’ (Xbox Series, Xbox One).

9 de octubre

‘Absolum’ (PS4, PS5, Switch, PC).

‘Bye Sweet Carole’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC).

‘Lost Eidolons: Veil of the Witch’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC).

‘Yooka-Replaylee’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2).

10 de octubre

‘Little Nightmares III’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC).

‘PixelJunk Eden 2’ (PS4, PS5, PC).

‘Snoopy & The Great Mystery Club’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch).

‘Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga’ (PS4, PS5, Switch, PC).

‘Dreams of Another’ (PS5, PC).

‘Little Nightmares Enhanced Edition’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2).

‘Battlefield 6’ (PC, PS5, Xbox Series).

Entre grandes operaciones militares y divertidos plataformas

Entre ‘Battlefield 6’, el regreso de ‘Yooka-Replaylee’, las nuevas pesadillas de ‘Little Nightmares III’ y la ambientación de ‘Blood of Mehran’, los próximos días traen muy buen material. La semana que viene volveremos con otro repaso y un puñado de recomendaciones para seguir jugando con el mando en la mano.