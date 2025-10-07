¿Cuánto tiempo se tarda en completar Ghost of Yōtei? Descubre la duración del juego exclusivo para PS5

Tras una larga espera, ‘Ghost of Yōtei’ ya se ha publicado para PS5, por lo que muchos seguidores de la franquicia ya viven nuevas aventuras a través de los paisajes del Japón feudal. A diferencia de ‘Ghost of Tsushima’, donde Jin Sakai se enfrenta a la invasión mongola en las islas de Tsushima e Iki, ‘Ghost of Yōtei’ se desarrolla más de 300 años después y presenta a Atsu como heroína de la aventura.

Bajo la influencia del Monte Yōtei

La historia se sitúa en el siglo XVII, en la isla de Hokkaidō. El Monte Yōtei, un estratovolcán también conocido como "Ezo Fuji" por su similitud con el Monte Fuji, se encuentra dentro del Parque Nacional Shikotsu-Tōya. Es una de las 100 montañas más conocidas de Japón. La propuesta combina sigilo y combate cuerpo a cuerpo en rutas abiertas con progresión del personaje, misiones principales bien delimitadas y objetivos opcionales repartidos por el mapa. Hay mucho por hacer y tanto camino por recorrer que es inevitable hacer cálculos sobre la duración de la experiencia.

¿Cuánto tiempo se tarda en completar Ghost of Yōtei?

Jugando de forma directa y dejando a un lado las misiones secundarias, la campaña del juego es muy similar en duración al primer título. Los jugadores pueden tardar entre 25 y 27 horas de juego en completar la historia principal. En caso de abordar cada misión disponible, principal y secundaria, se necesitará invertir aproximadamente 40 horas de juego para completar todas las tareas del nuevo título de Sucker Punch.

Completar al 100% Ghost of Yōtei

Para alcanzar el 100%, el tiempo estimado para completar todo el contenido disponible de ‘Ghost of Yōtei’ ronda las 60 horas de juego. Implica terminar todas las misiones principales y secundarias, explorar ubicaciones opcionales y recolectar los coleccionables disponibles a lo largo de la aventura.

Resumen de estimaciones

Campaña principal: 25 a 27 horas de juego

Campaña principal + misiones secundarias: 40 horas de juego. (aprox.)

Completando el 100%: 60 horas de juego. (aprox.)

¿Te parece mucho tiempo o, por el contrario, prefieres avanzar con calma, completar secundarias y coleccionables?