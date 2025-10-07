La llegada del juego en la nube de Xbox gratis con anuncios está a punto de producirse, según fuentes especializadas

Microsoft estaría ultimando una modalidad gratuita de Xbox Cloud Gaming con publicidad y límites de uso. El proyecto, que no requeriría Game Pass, se está probando internamente y algunos empleados ya pueden jugar una selección de títulos tras ver unos dos minutos de anuncios antes de cada sesión. En el estado actual de la prueba, el acceso habilita sesiones de alrededor de una hora, con un tope de unas 5 horas mensuales, aunque todos los parámetros podrían verse modificados de cara al lanzamiento.

En estado de prueba

Además del catálogo que Xbox habilite, la prueba permitiría streamear juegos que ya tengas en tu biblioteca, participar en algunos Free Play Days y acceder a clásicos de Xbox. La compañía planea una beta pública "pronto" y compatibilidad con PC, consolas Xbox y navegadores. No hay anuncios oficiales ni lista de países confirmada.

¿Qué podrías jugar y en qué dispositivos?

Si esta modalidad gratuita llega al mercado, funcionará como método para probar juegos en la nube con anuncios y tiempo limitado, y desde ahí valorar un plan de pago según necesidades, eliminar anuncios y desbloquear estrenos del primer día. Por ahora, conviene tratarlo como información en desarrollo hasta que Xbox lo confirme de forma oficial.

Game Pass en España

Recientemente Xbox ha reordenado su suscripción en España en tres niveles con precios actualizados. Essential queda como modelo básico por 8,99€ al mes y un catálogo rotatorio de más de cincuenta juegos, además de multijugador online y juego en la nube. Premium pasa a 12,99€ con una biblioteca más amplia y la llegada de los títulos de Xbox dentro del primer año desde su lanzamiento. Ultimate sube a 26,99€ e integra estrenos día uno, EA Play, Ubisoft+ Classics y mejoras en la nube (hasta 1440p en streaming); Fortnite Crew está anunciado para el 18 de noviembre de 2025. Los antiguos planes Core y Standard migran a Essential y Premium.

Essential (8,99 €/mes)

Juego online en consola, biblioteca de +50 juegos y acceso a juego en la nube. Es el escalón de entrada tras la transición desde "Core".

Premium (12,99 €/mes)

+200 juegos de consola y PC, juego en la nube ilimitado y recompensas. No incluye lanzamientos día uno; los títulos de Xbox llegan dentro del primer año (excluyendo Call of Duty).

Ultimate (26,99 €/mes)

+400 juegos en consola, PC y nube, lanzamientos día uno, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew, mejoras en la nube (hasta 1440p en streaming) y sistema de Rewards revisado.

Subida generalizada

PC Game Pass en territorios internacionales también ha subido, aunque la referencia principal en España es el trío Essential/Premium/Ultimate.