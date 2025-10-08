Assassin's Creed Mirage anuncia una actualización gratuita con nueva región e historia

A comienzos de octubre Ubisoft reveló que estaba preparando una nueva actualización gratuita para ‘Assassin's Creed Mirage’, que ahora sabemos que ofrecerá más contenido junto a un nuevo segmento de la historia para su protagonista, Basim. El paquete también ha recibido nombre oficial: Valle del Recuerdo, y se ha revelado que llegará el 18 de noviembre.

Valle del Recuerdo

El nuevo teatro de operaciones para la entrega introduce la región de AlUla en ‘Mirage’, con más ubicaciones para descubrir, nuevas mecánicas y misiones. Si atendemos a los datos de la casa gala, la extensión puede aportar hasta unas seis horas de juego adicional entre misiones principales y secundarias. De este modo describe el desarrollador las nuevas características: "Explora un impresionante paisaje de desiertos y oasis mientras descubres secretos familiares y te enfrentas a una pandilla despiadada que amenaza la paz del valle".

Nuevos territorios y mejoras en general

El lanzamiento de nuevo contenido para ‘Mirage’ promete una recreación realista de la región tal como era en el siglo IX, que desempeñó un papel importante en la historia de la zona durante cientos de años. Pero en paralelo, el DLC Valle del Recuerdo también incluye mejoras generales del juego que, según Ubisoft, han sido solicitadas por la comunidad.

A continuación, puedes examinar los cambios:

Parkour más dinámico y mejoras de movilidad: disfruta de un movimiento renovado con saltos libres, expulsiones laterales y hacia atrás que te permiten ganar altura, y un esquema de control mejorado.

Repetición de misiones con secuencias del Ánimus: vuelve a misiones y contratos clave de la historia con desafíos opcionales para desbloquear recompensas exclusivas, incluidos nuevos filtros de color inspirados en juegos anteriores de ‘Assassin's Creed’.

Experiencia personalizable: prueba los ajustes preestablecidos Hardened o Ultimate Assassin para un desafío adicional, o personaliza tu propia dificultad usando una gama completa de preajustes.

Funciones y correcciones ampliadas: disfruta de una nueva mejora de nivel 3 para cada herramienta, una habilidad adicional y numerosas mejoras de calidad de vida.

Sobre Assassin's Creed Mirage

Bagdad, siglo IX. Basim Ibn Ishaq, un ladrón de los arrabales, reclutado por los Ocultos se ve arrastrado a una conspiración que desangra la ciudad. Entre zocos, palacios y callejones, Basim aprende el arte del sigilo recopilando pistas, infiltrándose, ejecutando a sus objetivos y desapareciendo por los tejados antes del despliegue de seguridad.

La campaña, compacta y directa, recupera el ADN clásico de la serie con parkour, herramientas letales (humo, cuchillos, dardos) y asesinatos planificados que recompensan la observación del entorno por encima del "subir de nivel".

Bagdad actúa como magnífica anfitriona con un entramado de distritos con rutas alternativas y escondites donde conviven diferentes clases sociales. Como epílogo, el contenido gratuito Valle del Recuerdo (AlUla) amplía el viaje de Basim con una nueva región y un capítulo inédito de su historia. Puedes encontrar ‘Mirage’ en PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC (Steam, Epic Games Store y Ubisoft Store), Amazon Luna e iPhone.