Red Dead Online: El pase de Halloween 2 vuelve con atuendo gratis, triples recompensas y dos mapas A las armas

Rockstar Games activa la temporada de Halloween en ‘Red Dead Online’ durante todo el mes con el regreso del paquete de recompensas del Pase de Halloween 2 y la escalofriante versión del modo clásico "A las armas: Halloween". ¿No quieres perderte nada del contenido propuesto para la temporada? Pues estás en el sitio correcto. Con cuidado y la precaución necesaria, repasamos todo mientras crujen las tablas del porche y los forajidos susurran en la penumbra.

Horror en las praderas

Abrimos fuego con "A las armas: Halloween", que incluye dos nuevos campos de batalla y ofrece el triple de recompensas. Además, los jugadores pueden ganar el parche Rafferty tras alcanzar la oleada 4, así como la montura Nacogdoches carmesí y carbón por llegar a la oleada 8.

La actualización de este mes incluye

Triple de oro, RDO$ y EXP en A las armas: Halloween, que añade dos nuevos campos de batalla (Van Horn y la mansión de Bronte).

Doble de oro, RDO$ y EXP en todas las misiones por telegrama.

Doble de RDO$, EXP y EXP de rol en todas las ventas de Licorista.

Prendas que vuelven por tiempo limitado: botas Bowyer, chaleco Ortega, bandolera doble Carbow, chistera achaparrada, frac de lujo, gorro de cosaco y pantalones con nudos.

Regreso del Pase de Halloween 2

Doble de RDO$ y EXP en las series destacadas.

Del 7 al 13 de octubre: series de Halloween de Al filo de la noche.

Del 14 al 20 de octubre: series de Botín de guerra.

Del 21 al 27 de octubre: series de Halloween de Dead of Night.

Del 28 de octubre al 3 de noviembre: series extremas de Halloween de Al filo de la noche.

Recompensas disponibles todo el mes

Gana en las series destacadas este mes para llevarte un abrigo Fernwater blanco. Juega con una cuadrilla persistente para aprovechar el 40% de descuento en un artículo de Licorista constante o destacable. Llega hasta la oleada 4 para recibir el parche Rafferty del pase de forajido IV, y hasta la oleada 8 para obtener la montura Nacogdoches carmesí y carbón.

También puedes jugar en cualquier momento de este mes para recibir el sombrero Covington negro. Además, durante la semana de Halloween (del 26 de octubre al 3 de noviembre), consigue los pantalones con apliques en negro y rojo.

Recompensas semanales

Del 7 al 13 de octubre: juega a cualquier misión de la trama de Licorista para recibir el abrigo Irwin negro y rojo.

Del 14 al 20 de octubre: gana en las series destacadas para recibir los pantalones Carver rojos.

Del 21 al 27 de octubre: completa una venta de Licorista para recibir las botas Calhoun negras.

Del 28 de octubre al 3 de noviembre: sube de nivel cinco veces o llega al nivel 20 como Licorista para recibir las botas Amador, que regresan del pase de forajido III.

Descuentos para Licoristas

10 lingotes de oro menos en destilerías, 50% de descuento en diseños de la licorería y 30% de descuento en cuotas de traslado de la destilería.

Otros descuentos

Viajes rápidos gratis; 50% de descuento en el gesto Aullido, armas cuerpo a cuerpo, estilos personalizados del cuchillo de caza, cortes de pelo, dentaduras, maquillaje, parches, pantalones y ponchos; así como un 30% de descuento en el precio de la mezcla básica, todas las máscaras de Halloween en la tienda de Madam Nazar, caballos trotones de Norfolk y guías de creación de munición.