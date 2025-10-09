Ghost of Yōtei te permite encender hogueras soplando el mando de tu PS5. Aquí te explicamos cómo

‘Ghost of Yōtei’, la nueva exclusiva de PS5 desarrollada por Sucker Punch, ya está disponible y está causando sensación por su ingenioso uso del controlador DualSense. El juego, que expande el universo de ‘Ghost of Tsushima’ lleva a los jugadores a la región de Ezo, la actual Hokkaidō, con una nueva protagonista y diversas formas de interactuar con el entorno.

Entre las funciones, una de las más llamativas es la posibilidad de encender la hoguera soplando, una opción que utiliza el micrófono integrado del mando. Pero es solo una de varias características pensadas para aumentar la inmersión.

El uso creativo del controlador

‘Ghost of Yōtei’ también avala el funcionamiento de los gatillos adaptativos, el giroscopio y la retroalimentación háptica para reforzar sensaciones en acciones como la forja, la cocina o tocar instrumentos. En este aspecto el DualSense se convierte en una parte importante de la experiencia y potencia los efectos de inmersión.

¿Cómo activar la función de "soplar para encender" en Ghost of Yōtei’?

Por defecto, trae el encendido de la hoguera en modo simplificado, que se realiza con R2.

Para activar la opción:

Pausa el juego y entra en Opciones.

Accede a Accesibilidad → Controles de hoguera.

Si no te convence, vuelve a Simplificado con R2.

La funcionalidad del DualSense en ‘Ghost of Yōtei’ también ofrece respuesta háptica y gatillos adaptativos que refuerzan tareas ordinarias y se aplican a mayor nivel en el combate. Al tensar un arco, por ejemplo, se percibe claramente la resistencia y en desplazamientos o realizando determinadas acciones o habilidades, la vibración varía según el terreno y la acción.

El panel táctil se emplea en las secciones artísticas, como caligrafía y pintura tradicionales, con trazos que se realizan con los dedos, mientras el altavoz del mando aporta detalles sonoros puntuales que acompañan determinadas interacciones y el Giroscopio, que complementa la acción (siempre de forma opcional) en casos concretos, con el movimiento del mando.

¿No te gustan estas funciones?

Como no todos disfrutan de este tipo de interacciones, y en Sucker Punch lo saben, muchas opciones del DualSense pueden activarse o desactivarse individualmente desde el menú de Accesibilidad (micrófono, giroscopio, hápticos, salida de audio del mando), e incluso existe un modo simplificado que sustituye ciertas acciones por comandos tradicionales. Puedes ajustar estas preferencias en cualquier momento, sin necesidad de reiniciar la partida. ¿Te convencen las funciones del mando de PS5 en ‘Ghost of Yōtei ‘o prefieres un tipo de configuración más simplificada?