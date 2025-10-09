¿Qué llega a Xbox Game Pass en octubre? Ninja Gaiden 4, Evil West y mucho más

A pesar del reciente aumento de precio de sus distintos planes de suscripción, el programa Xbox Game Pass sigue recibiendo novedades interesantes, y en octubre su catálogo crecerá aún más. Los responsables de Microsoft han revelado una nueva tanda de juegos que se unirán al servicio este mes, incluyendo el esperado ‘Ninja Gaiden 4’.

Cabe señalar que en las últimas semanas Game Pass sumó decenas de títulos nuevos gracias a la reciente actualización del servicio. Así que, además de los lanzamientos previstos para octubre, juegos como ‘Hogwarts Legacy’, ‘Diablo 4’ y varias entregas de la saga ‘Assassin’s Creed’ ya están disponibles para algunos modelos de abono. ¿Quieres ver el listado completo de juegos que llegan en octubre a Game Pass?

Ya disponible:

‘Supermarket Simulator’ – 8 de octubre (Nube, Consola y PC) – Disponible para Ultimate, Premium y PC Game Pass

‘Baldur’s Gate’ y ‘Baldur’s Gate II: Enhanced Editions’ – 9 de octubre (PC) – Incluidos en Ultimate, Premium y PC Game Pass

Semana del 13 de octubre:

‘The Casting of Frank Stone’ – 14 de octubre (Nube, PC y Xbox Series X|S)

‘Ball x Pit’ – 15 de octubre (Nube, Consola y PC)

‘El Grinch: Christmas Adventures’ – 15 de octubre (Nube, Consola y PC)

‘Eternal Strands’ – 15 de octubre (Nube, PC y Series X|S) – Disponible en Premium

‘He Is Coming’ (Game Preview) – 15 de octubre (PC) – Disponible en Premium

‘Ninja Gaiden 2 Black’ – 15 de octubre (Nube, PC y Series X|S) – Disponible en Premium

‘Pax Dei’ – 16 de octubre (PC)

‘Keeper’ – 17 de octubre (Nube, PC, Series X|S)

Semana del 20 de octubre:

‘Evil West’ – 21 de octubre (Nube, Consola y PC)

‘Ninja Gaiden 4’ – 21 de octubre (Nube, PC y Series X|S)

¿Cuánto cuesta Xbox Game Pass en 2025?

En octubre de 2025, Microsoft ha realizado una reestructuración de sus planes. En muchos mercados, el plan más completo, Game Pass Ultimate, ha subido a 26,99 €/mes. Los planes Core y Standard han sido renombrados como Essential y Premium, respectivamente.

Essential (8,99 €/mes)

Juego online en consola, biblioteca de +50 juegos y acceso a juego en la nube. Es el escalón de entrada tras la transición desde "Core".

Premium (12,99 €/mes)

+200 juegos de consola y PC, juego en la nube ilimitado y recompensas. No incluye lanzamientos día uno; los títulos de Xbox llegan dentro del primer año (excluyendo Call of Duty).

Ultimate (26,99 €/mes)

+400 juegos en consola, PC y nube, lanzamientos día uno, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew, mejoras en la nube (hasta 1440p en streaming) y sistema de Rewards revisado.