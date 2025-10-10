Battlefield 6 llega a GeForce Now con un despliegue total en la nube

Desde el cuartel general de NVIDIA, sus altos mandos han revelado la batería de novedades de la semana para su plataforma de cloud gaming, GeForce NOW. Entre los títulos que se incorporan, no podemos dejar de fijarnos en ‘Battlefield 6’, que está disponible desde el día de su lanzamiento y es compatible con la capa de servidores GeForce RTX 5080. La compañía también avanza la integración con Discord y la ampliación de la infraestructura en nuevos centros.

Battlefield 6 en la nube

La incorporación de ‘Battlefield 6’ permite jugar vía streaming sin necesidad de hardware local de alto rendimiento, puesto que el procesamiento se realiza en la nube y la señal se transmite al dispositivo. El objetivo es mantener una experiencia consistente en escenas como tiroteos, vehículos y explosiones, con el backend de la capa RTX 5080.

🧣 Cozy up with us this #GFNThursday! New 5080 servers now live:

🟢 Warsaw

🟢 Miami New GeForce RTX 5080-ready games are here and the October new games list shares what to expect this month - which will you play first? 🍂 More info here https://t.co/bEkRkCl83e pic.twitter.com/GqHKeMcgVH — 🌩️ NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) October 2, 2025

Integración con Discord

Asimismo, se confirma que la integración con Discord está en marcha. La intención es simplificar la parte social, como creación de lobbies, invitaciones y arranque de partidas (por ejemplo, en ‘Fortnite’) sin abandonar Discord, apoyándose en la sesión de GeForce NOW.

Incorporaciones de la semana

Además de ‘Battlefield 6’ (Steam y EA app), el servicio añade estos otros títulos compatibles:

‘Deathground’ (nuevo en Steam)

‘King of Meat’ (nuevo en Steam)

‘Seafarer: The Ship Sim’ (nuevo en Steam)

‘Little Nightmares III’ (nuevo en Steam)

‘The Elder Scrolls III: Morrowind’ (Steam, Epic Games Store y Xbox; disponible en PC Game Pass)

Disponibilidad y dispositivos

El servicio se conecta a bibliotecas de Steam, Epic Games Store, EA app y a títulos de PC Game Pass. Es accesible desde televisores con NVIDIA SHIELD, portátiles de gama de entrada, Mac, Chromebook, dispositivos portátiles como Steam Deck e incluso visores de realidad virtual. No obstante, para una experiencia estable te recomendamos conexión de banda ancha consistente y, cuando sea posible, conexión por cable o Wi-Fi de 5 GHz; la decodificación de vídeo depende del dispositivo cliente y los requisitos concretos pueden variar según modalidad y red del usuario.