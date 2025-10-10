¿Listo para el frente? Todo lo que debes saber antes de comenzar a disparar en Battlefield 6

‘Battlefield 6’ está entre nosotros, así que ya es hora de que la tropa se asegure de que sus equipos sean compatibles con el juego. Por eso, los generales de EA han publicado en los canales oficiales del juego los requisitos del sistema y qué esperar de cada configuración.

Esta vez tenemos algo más que una tabla simple de requisitos mínimos y recomendados para PC. La lista es bastante completa e incluye especificaciones mínimas, recomendadas, "Ultra" e incluso "Ultra++". Curiosamente, pasamos directamente a "++"; no hay "Ultra+".

Tabla de requisitos de Battlefield 6

Como podemos ver en la tabla, los requerimientos mínimos para ejecutar ‘Battlefield 6’ son una RTX 2060, una Radeon RX 5600 XT o una Arc A380. Estas tarjetas pueden combinarse con un Intel Core i5-8400 o un Ryzen 5 2600 y 16 GB de RAM. La versión del juego incluso ocupa menos espacio de almacenamiento, con 55 GB, y solo requiere un disco duro. Es importante tener en cuenta que estamos tratando con especificaciones para jugar a 1080p en modo Bajo y bloqueado a 30 fps, configuración poco recomendable para un FPS competitivo.

Battlefield 6 no quiere exprimir tu PC

A partir de los requisitos recomendados, aparecen sugerencias de resolución y configuración para experiencias equilibradas o centradas en el rendimiento. En todos los casos, el juego debería funcionar a 60 fps o más. En agosto, los desarrolladores reafirmaron su compromiso de garantizar que el juego se ejecutará en más máquinas, incluso no implementando el trazado de rayos por ese motivo.

De hecho, en los recomendados aparece hardware que se puede considerar "antiguo" y de entrada a gama media, capaz de entregar un juego en Alto a 1440p a 60 fps, o en Bajo a 1080p superando los 80 fps. Curiosamente, los mínimos para ‘Battlefield 6’ todavía permiten que el juego funcione en Windows 10, pero eso no significa necesariamente que las máquinas más antiguas puedan jugar. Esto se debe a que el título requiere ciertas funciones de seguridad en todas las configuraciones, incluyendo TPM 2.0 y UEFI con arranque seguro habilitado. También se requiere compatibilidad con HVCI y VBS.

¿Cuántas horas dura la campaña para un jugador de Battlefield 6?

Una vez solventado el tema técnico, por fin podemos acceder a todas las características del título, no solo al esperado multijugador, sino también a su campaña para un jugador. Pero ¿cuántas horas se necesitan para llegar a los créditos finales?

La campaña para un jugador dura entre cuatro y cinco horas. La historia se compone de nueve misiones, cada una con una duración de entre 15 y 45 minutos. También es posible rejugar misiones individuales para completarlas en mayor dificultad o para encontrar todos los coleccionables. En paralelo al multijugador, el estudio habla de desafíos que aportarían progresión y elementos de personalización, aunque las recompensas concretas están pendientes de confirmación oficial.

Battlefield 6 y el soporte post lanzamiento

Si bien la hoja de ruta de la Temporada 1 ya es pública, parece que se avecinan algunas novedades que los desarrolladores aún no han compartido. Entre ellas se encuentra una experiencia battle royale muy esperada que EA ha mencionado, aunque (una vez más) sin fecha oficial. Los rumores apuntaban a una posible llegada el 28 de octubre de 2025, pero en este momento parece poco probable que este componente llegue antes del próximo año.

El resto de novedades mencionadas se refieren a un mini helicóptero y batallas navales. En realidad, la presencia de batallas navales en futuros mapas no sorprende en absoluto, dado que algunos barcos también aparecieron en vídeos del battle royale, por lo que este tipo de vehículo ya existe y solo está a la espera de escenarios de guerra que lo permitan.

Preparados para la batalla

Con los requisitos claros, toca pasar revista antes del despliegue: verifica TPM 2.0 y Secure Boot, deja hueco en el SSD (~90 GB), asegúrate de tener al día los drivers y opta por algún preset seguro (de 1080p/Bajo 30 fps a 1440p/Alto 60 fps). Si arrancas por la campaña úsala como modo de entrenar, pero si vas directo al multijugador, atento a la Temporada 1. Nos vemos en el frente.