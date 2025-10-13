El ingeniero jefe de PlayStation ya habla de las tecnologías futuristas de PS6

Mark Cerny, el genio sereno con voz de tutorial y arquitecto de PlayStation, ha vuelto para hablar sobre las "futuras tecnologías de consolas dentro de unos años". Traducido del lenguaje corporativo de Sony, habla de PS6, pero finge no hacerlo. La charla ha tenido lugar en relación con un acuerdo de colaboración de Sony y AMD, que ha precipitado pistas sobre una futura máquina vinculada a PlayStation.

Ni precio ni fecha ni estimaciones

En realidad, el material no presenta una ficha de producto ni un precio oficial, pero sí un marco técnico que abre la puerta a una etapa con inteligencia artificial integrada en el hardware. En paralelo, surgen comparativas tempranas con la nueva Xbox y reaparecen los temores sobre el coste de fabricación y el precio de salida en un contexto de precios al alza.

Project Amethyst

El desarrollo se asocia a una denominación conocida como ‘Project Amethyst’. La idea gira en torno a superar las limitaciones del renderizado actual mediante soluciones basadas en IA. En el vídeo, Mark Cerny por parte de Sony y Jack Huynh por parte de AMD explican tres soluciones de hardware que sirven como línea de objetivos técnicos.

Tres soluciones de hardware como base

Primero aparece el sistema de matrices neuronales, una propuesta de AMD pensada para corregir ineficiencias de escalado ligadas a FSR y PSSR. El planteamiento coordina las unidades de cómputo de la GPU como si trabajaran en un único motor de IA. Cerny lo presenta como un gran avance en renderizado neuronal por su potencial de reconstrucción más nítida a mayor velocidad.

El segundo bloque se centra en núcleos Radiance dedicados al trazado de rayos y al trazado de trayectorias. La meta es descargar los cálculos de luz más complejos para liberar a la GPU principal y permitir que se concentre en geometría, texturas y simulaciones.

El tercer elemento es la Compresión Universal, orientada a aliviar el ancho de banda de memoria. La compresión se aplicaría a todo el flujo gráfico en tiempo real con efectos previstos sobre consumo, fotogramas por segundo y gestión de recursos de alta resolución, un aspecto sensible cuando se piensa en texturas 4K.

En terreno especulativo

Cerny anticipa que estas tecnologías se encuentran en fase de simulación. La intención pasa por llevarlas a una futura consola dentro de unos años. No hay fechas oficiales, aunque analistas y filtradores sitúan el movimiento entre finales de 2027 y comienzos de 2028.

Pero AMD no pretende limitar el número de clientes y advierte que estas herramientas llegarán a todas las plataformas de juego, señal que también acerca posiciones con Microsoft de cara a la próxima Xbox, con potencial para un ecosistema de desarrollo compartido.

PS6 podría llegar en 2027

En el terreno del precio se comenta que PS6 podría quedar un paso por debajo en potencia bruta respecto a su competidora y, al mismo tiempo, ser más asequible. La combinación de IA dedicada, memoria más rápida y nuevas unidades especializadas empuja el coste del silicio, pero cualquier cifra final depende de la política comercial de cada marca. Hoy no existe confirmación oficial. El cuadro general sugiere prudencia mientras se concreta el calendario real de la siguiente generación.