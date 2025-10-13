Estrenos videojuegos del 13 al 17 de octubre: Leyendas Pokémon Z-A es el juego destacado de la semana

Aquí estamos, dispuestos para pasar lista a los juegos que se lanzarán del 13 al 17 de octubre de 2025. Llegarán novedades a Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One y PC, con propuestas que abarcan desde lanzamientos muy esperados en Switch hasta multiplataformas y títulos para jugar en realidad virtual.

El protagonismo recae en ‘Leyendas Pokémon: Z-A’, que vuelve a Kalos con una aventura centrada en Ciudad Luminalia. También llega el momento de acercarse a ‘Reach’ en VR y a ‘Keeper’, lo nuevo (y silencioso) de Double Fine, junto a propuestas anuales como 'Nascar 25', entre muchos otros. A continuación, los destacados y, más abajo, el calendario completo.

Leyendas Pokémon: Z-A - 16 de octubre

Plataformas: Switch, Switch 2

Tras el éxito de ‘Leyendas Pokémon: Arceus’, Nintendo apuesta por un nuevo capítulo de la línea. ‘Leyendas Pokémon: Z-A’ se ambienta en la Ciudad Luminalia actual, con un mundo abierto más estructurado que combina elementos urbanos con la exploración clásica y la captura de criaturas. El juego introduce combates en tiempo real y mecánicas para evolucionar e interactuar con Pokémon.

Reach – 16 de octubre

Plataformas: (PS VR2, Meta Quest -3/3S)

‘Reach’ es uno de los lanzamientos más esperados en el segmento de realidad virtual. El juego promete una experiencia inmersiva de acción y supervivencia ambientada en un planeta alienígena hostil, donde los jugadores deberán explorar ruinas misteriosas y enfrentarse a peligrosas criaturas en primera persona. Los controles de movimiento y la física realista hacen que cada combate e interacción sean increíblemente realistas.

Keeper – 17 de octubre

Plataformas: PC, Xbox Series

Esta aventura en tercera persona de Double Fine sin diálogos en la que un faro "despierta" y camina por una isla en compañía de un ave. Combina elementos de gestión de bases y batallas tácticas, permitiendo a los jugadores construir fortalezas, entrenar unidades y enfrentarse a las amenazas que surgen de las profundidades de la tierra.

Calendario completo de lanzamientos

13 de octubre

‘Undusted: Letters from the Past’ (PC)

‘Spindle’ (PC)

14 de octubre

‘Mohrta’ (PC)

‘Nascar 25’ (PS5, Xbox Series, PC)

15 de octubre

‘CUFFBUST’ (PC)

‘One Military Camp’ (PS5, Xbox Series)

‘Lords of Ravage’ (PC)

‘Ball x Pit’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

16 de octubre

‘Pax Dei’ (PC)

‘Blood West’ (PS5, Xbox Series)

‘Fellowship’ (PC)

‘Escape From Duckov’ (PC)

‘Ember Knights (PS5, Xbox Series)

‘Pokémon Leyendas ZA’ (Switch, Switch 2)

17 de octubre

‘Lumo 2’ (PS5, Switch, PC)

‘Away From Home’ (PC)

‘KAKU: Ancient Seal’ (PS5, Xbox Series)

‘Keeper’ (PC, Xbox Series)

Semana de protagonismo Pokémon

Comenzamos una nueva semana repleta de posibilidades para jugar, desde realidad virtual y mundo abierto, pasando por la nueva producción de Double Fine, siempre con el permiso de los esperados Pokémon de Ciudad Luminalia (y alrededores). Por aquí es todo, pero la semana que viene volveremos con otro repaso y un puñado de recomendaciones para seguir jugando con el mando en la mano.