Ha comenzado la Batalla por el muro convulso en The Elder Scrolls Online

Los jugadores de PC, Mac, Xbox y PlayStation de ‘The Elder Scrolls Online’ están llamados al evento Batalla por el muro convulso. A partir de ahora podrán hacer historia juntos enfrentándose al Culto del Gusano en un evento único e irrepetible con el que desbloquearán una nueva región con montones de recompensas.

Por primera vez en la historia de ‘TESO’, cada uno de los megaservidores del juego progresará en el evento a su propio ritmo, así que habrá una carrera por ver cuál de ellos es el primero que desbloquea la nueva región. En la saga de este año, Temporadas del Culto del Gusano (continuación de la historia original), los jugadores arribaron a Solsticio, una isla dividida en dos por el gigantesco muro convulso, que oculta un bastión del Culto del Gusano en su sección oriental. Durante la batalla, tendrán que trabajar juntos para acumular suministros, asaltar el muro y abrir una brecha en él para derrotar a la secta.

Un evento en tres fases

El evento Batalla por el muro convulso se divide en tres fases diferenciadas, en cada una de las cuales se desbloquean nuevos desafíos y recompensas. En la fase 1 y la fase 2, los jugadores se preparan para el asalto contra el muro obteniendo objetos clave y derrotando a diferentes enemigos y jefes de mundo. Todos los jugadores de ‘TESO’ podrán participar, pero las misiones en Solsticio estarán reservadas para los que tengan el pase de contenido 2025.

En la fase 3, los jugadores invadirán la fortaleza convulsa y podrán acceder a la nueva región. A diferencia de las anteriores, que tienen una duración variable en función del nivel de movilización y éxito de los jugadores, está dura una semana a partir del momento en que se complete la fortaleza convulsa en uno de los servidores, pasada la cual se cerrará el evento. Esta es la única oportunidad que tendrán los jugadores de derribar el muro convulso (y ganar un título único por ello). Solo quienes tengan el pase de contenido 2025 podrán completar esta fase y acceder a Solsticio Oriental.

Un universo en continua expansión

El universo de ‘The Elder Scrolls’ está experimentando un período de renovado entusiasmo. Mientras se esperan nuevas noticias sobre ‘The Elder Scrolls VI’, la vertiente MMORPG Online ha experimentado un crecimiento significativo en su base de jugadores, amplificado por el renovado interés en la franquicia con reediciones recientes.

Aunque inicialmente existía cierta preocupación porque su lanzamiento pudiera restar público al MMO, el resultado se tradujo en todo lo contrario y produjo un aumento en el interés por la franquicia que ha terminado sirviendo como acceso (y regreso) a ‘The Elder Scrolls Online’. Para ZeniMax Online, el MMO no solo resiste la competencia interna, sino que también consolida su posición como pilar central del ecosistema de ‘Elder Scrolls’, manteniendo a la comunidad activa hasta la llegada de su próxima gran aventura.