Lo mejor de Steam Next Fest: No te pierdas nuestra selección de demos para descargar y jugar ya

El periodo del Steam Next Fest ya ha comenzado y se extenderá hasta el 20 de octubre, reuniendo cientos de demos jugables de próximos lanzamientos. De nuevo, los desarrolladores de todo el planeta aprovechan el festival como especie de plataforma digital para presentar sus proyectos, permitiendo a los jugadores probar los títulos antes de su puesta de largo oficial.

Durante el evento, cualquiera puede descargar las demostraciones de forma gratuita, agregar los juegos a su lista de deseos y ver transmisiones en vivo con creadores y estudios. A continuación, en Libertad Digital hemos seleccionado algunos de los proyectos más interesantes de esta edición:

Crisol: Theater of Idols

Desarrollado por el equipo español Vermila Studios bajo el amparo de Blumhouse Games, la producción combina folclore y horror psicológico sobre una narrativa que desafía al jugador a lidiar con sacrificios y rituales. La ambientación oscura y su estética teatral macabra ofrecen una atmósfera densa y ritualista que no debería perderse ningún interesado por el género. Plataformas: PC (Steam), PS5 y Xbox Series X|S. Lanzamiento en 2025.

Painkiller

Uno de los nombres más reconocidos del género de disparos ha vuelto. ‘Painkiller’ resurge con una nueva identidad y un modo cooperativo en línea para hasta tres jugadores. Producido por 3D Realms y Anshar Studios, el juego invita a enfrentarse a hordas demoníacas con armas icónicas como el Stakegun y el Electrodriver, recreando la atmósfera de la serie original. Además, incorpora "Rogue Angel", un conjunto de arenas con toques roguelike y progresión procedural. La demo estará disponible hasta la finalización del evento. Plataformas: PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam). Lanzado octubre de 2025.

Beneath

‘Beneath’ sumerge a los jugadores en las profundidades del océano en un viaje claustrofóbico. Centrado en la atmósfera y la narrativa, alterna entre acción táctica y momentos de suspense psicológico. El entorno aislado, los enfrentamientos con criaturas abisales y las imágenes realistas hacen de esta demo una de las experiencias más inmersivas que puedes probar dentro del evento. Plataformas: PC (Steam/GOG/Epic), PS5 y Xbox Series X|S. Previsto para 2025 (sin día confirmado).

Star Trek: Voyager - Across the Unknown

Si te decantas por la ciencia ficción, ‘Star Trek: Voyager - Across the Unknown’ es una de las sorpresas más agradables del evento. La demo nos lleva a experimentar una nueva misión que combina exploración espacial y combate estratégico. El juego adopta un planteamiento cinematográfico y es una de las producciones con licencia más esperadas de la franquicia en los últimos años. Plataformas: PC (Steam), PS5 y Xbox Series X|S. Fecha por anunciar.

Ember and Blade

Con gráficos estilizados e intensos combates cuerpo a cuerpo, ‘Ember and Blade’ combina elementos de RPG y estrategia en escenarios de fantasía. La demo de esta edición amplía contenidos y propone una campaña para un jugador con ritmo alto y un sistema de progresión que invita a pulir builds entre intentos. Plataformas: PC (Steam). Fecha por anunciar (demo activa y nuevas builds en Next Fest; el estreno completo apunta a más adelante).

Anima: Gate of Memories I & II Remaster

Las personas aficionadas a los juegos de rol de acción tienen una nueva oportunidad de revisitar la saga ‘Anima: Gate of Memories’, que regresa con gráficos actualizados y mejoras de rendimiento. El paquete reúne los dos episodios de la franquicia con una edición remasterizada, una buena puerta de entrada al universo de ‘The Bearer’ y ‘Ergo Mundus’ antes del lanzamiento oficial previsto para noviembre. Plataformas: PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam). 7 de noviembre de 2025 con versión para Nintendo Switch 2 prevista en 2026.

Casting Whispers

Entre los títulos más intrigantes se encuentra ‘Casting Whispers’, un juego narrativo sobre comunicación psíquica y dilemas morales. El objetivo es interpretar mensajes e influir en el destino de los espíritus y los vivos, con múltiples finales en función de las decisiones. El diseño minimalista y su base en la narrativa lo sitúan entre las experiencias diferentes entre el resto de demostraciones. Plataformas: PC (Steam). Octubre de 2025 (demo disponible)

Periodo de experimentación

Temporada tras temporada, el Steam Next Fest se ha convertido en una de las citas virtuales más esperadas de la plataforma de Valve gracias a su función como gran laboratorio público para probar nuevas ideas, estilos y mecánicas. Además de permitir a los desarrolladores recibir comentarios directos de los jugadores, ayuda a descubrir títulos que de otro modo podrían pasar desapercibidos.

A pesar de las docenas de demos disponibles, esta selección presenta las propuestas más prometedoras y experiencias experimentales. Las demos pueden descargarse gratis hasta el 20 de octubre, directamente desde la página oficial del evento.