Black Myth: Wukong añade FSR 4 en PC y mejoras en PS5 con una gigantesca actualización

Los desarrolladores de Game Science han distribuido una importante actualización para las versiones de PlayStation 5 y PC de ‘Black Myth: Wukong’, que entre otros elementos destaca por su generoso tamaño. Poco después, la compañía ha publicado la lista de cambios aplicados, entre los que se incluye la llegada de AMD FSR 4 a la versión para ordenadores e interesantes modificaciones en la consola de Sony.

Parche de tamaño extra

Según la compañía, el volumen de la actualización está directamente relacionado con las numerosas mejoras de rendimiento implementadas, algo que les ha obligado a modificar varios archivos de forma amplia. De hecho, en PC, antes de instalar se recomienda verificar la integridad del juego y desinstalar mods para evitar incompatibilidades.

En cuanto a los cambios, se han revisado las características del Modo de compatibilidad en PC. Con este modo activado, el trazado de rayos, la generación de fotogramas y ciertas funciones de super-resolución se deshabilitan temporalmente para prevenir fallos de arranque por conflictos de controladores, hardware o sistema. Además, tras actualizar los drivers y habilitar FSR4 en el panel del fabricante, la tecnología ya aparece en los ajustes del juego.

¿Qué cambia la actualización de Black Myth: Wukong?

El equipo de Game Science también ha ajustado la configuración gráfica por defecto para determinadas GPU y ha mejorado la calidad de la Iluminación Global en el ajuste "bajo", acercándose al resultado del ajuste "alto". Se optimizan además el rendimiento de CPU y render en numerosos escenarios y la calidad del motion blur para mitigar el aliasing al girar cámara.

Dear Destined Ones,

A new update for #BlackMythWukong is on the way. In addition to regular bug fixes, it will also include some performance optimizations. Due to a considerable number of underlying changes, we'd like to remind you of the following:

1.Installed mods may cause… pic.twitter.com/UYJTMgw8lw — Black Myth (@BlackMythGame) October 12, 2025

También en consolas

En PS5, la opción de Rendimiento vuelve a 60 Hz, reduciendo la latencia de entrada y ofreciendo mayor resolución nativa respecto a la configuración previa, con un ajuste del nivel de iluminación para sostener el rendimiento. El modo anterior sigue disponible con la etiqueta "Performance Mode (Legacy)". La versión de consola también mejora tiempos de carga, nitidez de texturas y uso de CPU/memoria en múltiples situaciones.

Jefes, arreglos y localización

En combate, se ha mejorado la experiencia frente al Rey Yaoguai "Giant Shigandang" y se corrigen incidencias del jefe Yaoguai Chief "Top Takes Bottom & Bottom Takes Top" (incluida la visualización de la bola de hierro). En localización, se corrigen superposiciones de texto, desajustes de voz/subtítulos en algunas cinemáticas y terminología/ortografía en varios idiomas.

Leyendas de la antigua China

‘Black Myth: Wukong’ adopta la forma de una aventura de acción con elementos de RPG y toques soulslike. Reconocido por su sistema de combate y jefes de gran tamaño, su protagonista es el Rey Mono, inspirado en la novela clásica ‘Viaje al Oeste’.

La producción recoge y adapta parte de las leyendas de la antigua China en narrativa y puesta en escena. Los escenarios y personajes buscan una ambientación cuidada, mientras los combates exigen precisión y lectura del enemigo, combinando ataques físicos, magia y armas. El trasfondo acompaña el viaje del protagonista y da contexto a cada encuentro.