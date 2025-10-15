Tras matar 3000 jefes en Borderlands 4 descubre que la tasa de objetos legendarios roza lo decepcionante

Un jugador decidió comprobar las estadísticas de botín de ‘Borderlands 4’ y se puso manos a la obra hasta eliminar 3.000 jefes. Después publicó una hoja de cálculo con código de colores para que fuese más sencillo hacerse a la idea de que la tasa de obtención de objetos legendarios es tan decepcionante que apenas alcanza un 5%. Como referencia, en títulos con progresión "looter shooter", las tasas de drop legendario suelen moverse entre 4% y 10%.

Tasa a la baja

Estadísticamente, la tasa se traduce en un objeto legendario por cada 20 jefes, datos que indican cómo los jugadores deben invertir mucho tiempo sin obtener un objeto legendario. Y son uno de los principales atractivos del juego. En el caso de Siphonicfir, el jugador que realizó las pruebas, la mayor racha sin conseguir un objeto legendario fue cuando tuvo que matar a un jefe 96 veces para obtenerlo. En sus propias palabras, "la probabilidad de no conseguir el objeto 96 veces seguidas con una tasa de obtención del 5% es de aproximadamente 1 entre 137".

Si la probabilidad sube al 10 %, la posibilidad de no obtenerlo durante 96 intentos se reduce a 1 entre 24.701. En otras palabras, "pasar del 5 % al 10 % no solo duplica la probabilidad, sino que también reduce los peores valores atípicos por un factor de 180".

Problemas de equilibrio

Gearbox no ha realizado comentarios específicos al respecto y reiteran que siguen trabajando en mejoras de cara a futuras actualizaciones de contenido. Sin dejar el tema, durante un panel en PAX Australia, los desarrolladores si han tenido tiempo para compartir más información sobre el próximo contenido para el juego, incluida información del Pack Lote de recompensas 1: "Rush salva el Día del Mercenario."

La expansión incorpora más contenido narrativo con nuevas misiones en las que los jugadores se unen a Rush para mostrar al Ministro de Cultura del Guardián del Tiempo el verdadero significado del Día del Mercenario. También hay nuevos objetos legendarios (con la propia tasa de botín). Incluye:

4 armas reutilizables

4 cabezas de buscacámaras que pueden usar Vex, Rafa, Amon y Harlowe

4 aspectos de buscacámaras que pueden usar Vex, Rafa, Amon y Harlowe

5 diseños de armas

5 diseños de vehículos

4 diseños para drones ECHO-4

2 accesorios ECHO-4

Otros elementos que se pueden encontrar son:

1 nuevo vehículo Digirunner (disponible inmediatamente tras comenzar la primera misión principal)

1 estilo de buscacámaras para Vex, Rafa, Amon y Harlowe (disponible después de derrotar al jefe y completar la misión principal final del paquete de recompensas)

1 diseño de dron ECHO-4 (disponible después de derrotar al jefe y completar la misión principal final del paquete de recompensas).

Actualización gratuita

El título también recibirá su primer minievento de temporada gratuito por tiempo limitado: "Terror en Kairos". Estará disponible del 23 de octubre al 6 de noviembre.

Durante este periodo, podrás encontrar un nuevo efecto de lluvia de sangre al luchar contra jefes del mundo. Al derrotarlos, también tendrás la oportunidad de conseguir nuevos objetos. Del mismo modo, puedes esperar cosméticos de temporada a través de códigos SHiFT que se compartirán en las redes sociales de ‘Borderlands’.

Floraparca, el Invencible

Otra novedad importante nos lleva hasta "Floraparca, el Invencible". Este es el primero de los jefes "invencibles" del final del juego que llegará a ‘Borderlands 4’. El apelativo "Invencible" remite a los jefes de incursión de ‘Borderlands 2’, por lo que no son inmortales; eso sí, tendrán muchos recursos para poner a prueba a los jugadores, así como ataques muy letales y modificadores. ¿Qué te parece la tasa de objetos legendarios? ¿Demasiadas horas por cada recompensa o te parece razonable?