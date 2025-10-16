El colorido Sonic Rumble confirma planes de estreno en PC y móviles

SEGA acaba de anunciar que ‘Sonic Rumble’ se lanzará el próximo mes de noviembre para PC, iOS y Android. El juego estaba previsto para llegar al mercado inicialmente en mayo de este mismo año, pero tuvo que desplazar su debut para refinar algunos elementos técnicos y adaptar el programa a diferentes entornos y sistemas.

"Cuando cruces la línea de salida en noviembre, podrás experimentar el mejor juego que podíamos ofrecer a nuestros fans", señalan desde SEGA en su comunicado oficial. "En los últimos meses, Sonic Rumble ha evolucionado significativamente, y cada cambio busca mejorar aún más su experiencia."

Tiempo extra

En relación al retraso en los plazos de lanzamiento iniciales, la empresa justifica que "este tiempo de desarrollo adicional nos ha permitido lanzar varias actualizaciones centradas en el jugador que han perfeccionado el juego desde cero. ¿El objetivo? Un juego fluido, intenso e increíblemente divertido desde el principio".

En este sentido, a partir de los resultados recibidos durante las pruebas previas con Early Rumblers, el juego contará con funciones que promueven el ambiente competitivo, como la posibilidad de usar habilidades para obstruir a los oponentes y formar equipo con amigos para participar en eventos por tiempo limitado y obtener recompensas adicionales. También se han añadido varios escenarios y modos de juego nuevos.

En formato rápido

SEGA también asegura una especie de renovación completa del proceso de incorporación de nuevos jugadores, de modo que puedes empezar a jugar más rápido, agilizando los procesos intermedios. También se han implementado cambios en la interfaz de usuario, integrando todas las tareas y logros relacionados con las misiones en un único centro.

Mejoras de personaje

En última instancia, se han actualizado y optimizado los sistemas de mejora de personajes y elementos cosméticos, garantizando que cada elemento desbloqueado tenga más importancia, al tiempo que se simplifican las mejoras. También se han equilibrado las recompensas y los sistemas de la tienda del juego para crear un camino de progresión que promete ser algo más generoso. ‘Sonic Rumble’ llegará en noviembre a PC (Steam), iOS (App Store) y Android (Google Play). Por ahora no hay versión confirmada para consolas.