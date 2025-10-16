Menú

PlayStation Plus Extra Premium: Silent Hill 2 y Tekken 3 entre los juegos de octubre

El catálogo anticipa un mes movido y repleto de emociones para los abonados de los tramos más elevados

PlayStation

Sony ha detallado la nueva remesa de títulos que se incorporan al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium este mes. La selección combina remakes de PS5 con aventuras narrativas, survival de acción con vampiros e incorporaciones muy tentadoras al catálogo de clásicos. Todos los juegos comenzarán a estar disponibles a partir del martes 21 de octubre.

Silent Hill 2 Remake (PS5)

El remake del clásico de 2001 llega al servicio con una puesta al día gráfica y de audio, manteniendo el viaje de James Sunderland por la ciudad envuelta en niebla.

silenthill2-01.jpg

Until Dawn Remake (PS5)

La edición para PS5 de la aventura de terror interactiva de Supermassive se ha recreado "desde cero" para la consola. Ocho amigos vuelven a una cabaña de montaña un año después de una desaparición y cada conversación puede salvar o condenar a los protagonistas.

V Rising (PS5)

Despiertas como vampiro debilitado, levantas tu castillo, alimentas a tus siervos y te mueves entre la noche y la luz del sol. Acción, rol y supervivencia de vista isométrica que se puede jugar en solitario, en cooperativo o en servidores persistentes.

vrising-01.jpg

Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)

El giro de la saga de SEGA con un pletórico Ichiban Kasuga tomando el relevo en una aventura de rol por turnos con oficios disparatados y combates que aprovechan el entorno urbano.

As Dusk Falls (PS5, PS4)

Drama interactivo coral sobre dos familias unidas por un atraco fallido en Arizona. Su estructura ramificada anima a rejugar capítulos para ver desenlaces muy distintos.

Poppy Playtime: Capítulo 1 (PS5, PS4)

Horror y puzles en una fábrica de juguetes abandonada. Para lograr escapar tendrás que hacer uso de el "grabpack" unos guantes de manos extensibles que alcanzan objetos, conducen electricidad y te impulsan, que sirven tanto para manipular objetos como para sortear peligros.

poppyplaytime-01.jpg

Wizard with a Gun (PS5)

El juego de Galvanic Games propone mecánicas de supervivencia de mundo abierto para 1–4 jugadores, con artesanía de munición encantada que modifica el comportamiento de los disparos y una base que vas amueblando con botín.

PlayStation Plus Premium Tekken 3 (Clásicos PS5, PS4)

La entrega de PlayStation original llega con renderizado mejorado, rebobinado, guardado rápido y filtros de vídeo. Trae modos Arcade, Versus, Team Battle y Practice, además de la cinemática de inicio en CGI y finales por personaje.

Un mes a rebosar de éxitos

Este mes el catálogo propuesto por la división de videojuegos de Sony apuesta sobre seguro con un éxito de terror como ‘Silent Hill 2’ y ‘Until Dawn’, pero también deja margen para el rol y la supervivencia con ‘Yakuza: Like a Dragon’ y ‘V Rising’. La incorporación de ‘Tekken 3’ en Premium pone la guinda.

