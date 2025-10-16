PlayStation Plus Extra Premium: Silent Hill 2 y Tekken 3 entre los juegos de octubre

Sony ha detallado la nueva remesa de títulos que se incorporan al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium este mes. La selección combina remakes de PS5 con aventuras narrativas, survival de acción con vampiros e incorporaciones muy tentadoras al catálogo de clásicos. Todos los juegos comenzarán a estar disponibles a partir del martes 21 de octubre.

Silent Hill 2 Remake (PS5)

El remake del clásico de 2001 llega al servicio con una puesta al día gráfica y de audio, manteniendo el viaje de James Sunderland por la ciudad envuelta en niebla.

Until Dawn Remake (PS5)

La edición para PS5 de la aventura de terror interactiva de Supermassive se ha recreado "desde cero" para la consola. Ocho amigos vuelven a una cabaña de montaña un año después de una desaparición y cada conversación puede salvar o condenar a los protagonistas.

V Rising (PS5)

Despiertas como vampiro debilitado, levantas tu castillo, alimentas a tus siervos y te mueves entre la noche y la luz del sol. Acción, rol y supervivencia de vista isométrica que se puede jugar en solitario, en cooperativo o en servidores persistentes.

Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)

El giro de la saga de SEGA con un pletórico Ichiban Kasuga tomando el relevo en una aventura de rol por turnos con oficios disparatados y combates que aprovechan el entorno urbano.

As Dusk Falls (PS5, PS4)

Drama interactivo coral sobre dos familias unidas por un atraco fallido en Arizona. Su estructura ramificada anima a rejugar capítulos para ver desenlaces muy distintos.

Poppy Playtime: Capítulo 1 (PS5, PS4)

Horror y puzles en una fábrica de juguetes abandonada. Para lograr escapar tendrás que hacer uso de el "grabpack" unos guantes de manos extensibles que alcanzan objetos, conducen electricidad y te impulsan, que sirven tanto para manipular objetos como para sortear peligros.

Wizard with a Gun (PS5)

El juego de Galvanic Games propone mecánicas de supervivencia de mundo abierto para 1–4 jugadores, con artesanía de munición encantada que modifica el comportamiento de los disparos y una base que vas amueblando con botín.

PlayStation Plus Premium Tekken 3 (Clásicos PS5, PS4)

La entrega de PlayStation original llega con renderizado mejorado, rebobinado, guardado rápido y filtros de vídeo. Trae modos Arcade, Versus, Team Battle y Practice, además de la cinemática de inicio en CGI y finales por personaje.

Un mes a rebosar de éxitos

Este mes el catálogo propuesto por la división de videojuegos de Sony apuesta sobre seguro con un éxito de terror como ‘Silent Hill 2’ y ‘Until Dawn’, pero también deja margen para el rol y la supervivencia con ‘Yakuza: Like a Dragon’ y ‘V Rising’. La incorporación de ‘Tekken 3’ en Premium pone la guinda.