Construction Crew: el simulador de construcción revela modo cooperativo mientras prepara demo en PC

Ultimate Games SA, los artesanos especialistas en el género de simulación han revelado las características de ‘Construction Crew’ su próxima apuesta por el segmento de la construcción que anticipa modos en solitario y cooperativo online para hasta cuatro jugadores. Según deja entrever la casa con sede en Varsovia, el juego se lanzará para PC, a través de Steam, PS5, Xbox Series y Switch 2 entre 2026 y 2027. Pero cualquiera se podrá anticipar a la experiencia gracias a una demo gratuita que estará a disposición de los usuarios de PC desde el 29 de octubre de 2025.

Las típicas labores de un constructor virtual

En ‘Construction Crew’, los jugadores podrán asumir diversas labores de construcción, pero comenzando con trabajos de baja especialización que requiere de equipo básico. Teniendo en cuenta los resultados, el formato permitirá expandir su empresa con el tiempo y hacerse cargo de trabajos más complicados. Pero habrá que tener en cuenta algunas variables, como terrenos deformables y en malas condiciones donde las máquinas tendrán que operar, algo que puede comprometer la ejecución de la obra. Para ello, promete la libertad de operar una amplia gama de máquinas, como excavadoras, grúas, camiones volquetes, apisonadoras o pavimentadoras.

A medida que la empresa crezca, será posible aceptar contratos más suculentos que llevan aparejados el uso de maquinaria pesada y tecnologías más avanzadas. Tanto, que incluirá diversas tareas que abarcarán todo el ciclo del proyecto, incluyendo planificación, excavación, transporte, construcción de estructuras, pintura e incluso la recolección de recursos naturales.

Construye con amigos

Además del habitual modo de juego individual con rutas y misiones predefinidas, ‘Construction Crew’ asegura un modo multijugador cooperativo en línea para hasta cuatro personas. En esta parcela, el grado de eficiencia del trabajo dependerá de la correcta distribución de tareas y la coordinación entre los participantes en contratos que incluyen la construcción de carreteras, autopistas, aparcamientos, además de cimentaciones, demoliciones y otras etapas esenciales de proyectos importantes.

Convierte un solar vacío en una nueva carretera

La propia sinopsis del juego lo deja patente: "Construction Crew es un simulador de obra civil con contratos que cubren el ciclo completo de una carretera: delimitar, excavar, nivelar, compactar, pavimentar, pintar y recoger. Se juega en solitario o en cooperativo online de 1 a 4 y permite manejar 7 máquinas (excavadora, bulldozer, camión, compactadoras, pavimentadora y marcadora vial)."

Si te estás pensando en probar la demo confirmada por Ultimate Games SA, no está de más comprobar antes sus requisitos mínimos para evitar sorpresas desagradables:

Requisitos mínimos - Demo Construction Crew: Windows 10 (64-bit), i5-8500 / Ryzen 5 3600, 8 GB RAM, RTX 2060 / RX 5700, 5 GB. Recomendados: Windows 11 (64-bit), i7-12700K / Ryzen 7 5700X, 16 GB RAM, RTX 3070 / RX 6800.