Assetto Corsa Rally confirma planes y acceso anticipado para noviembre

¿Listo para correr en las carreteras más desafiantes? Si no, empieza a entrenar ya, porque ‘Assetto Corsa Rally’ ha confirmado planes para arrancar motores el 13 de noviembre. La propuesta de simulación de rally de la franquicia de conducción llegará a Steam en acceso anticipado a cargo de Supernova Games Studios, en colaboración con Kunos Simulazioni, con publicación de 505 Games.

Vencer en las carreteras más peligrosas

La base del juego pretende trasladar el estándar de realismo que consagró a la franquicia a las condiciones específicas del rally, como pistas de tierra, recorridos llenos de curvas y variaciones climáticas. En este aspecto, la tecnología promete generar superficies dinámicas sobre diferentes tipos de terreno que influyen directamente en el comportamiento del vehículo.

Modelo de conducción y físicas

El equipo al mando de la franquicia ha supervisado el desarrollo del modelo de conducción, que debía adaptarse al formato de rally sin perder el alto nivel de realismo que ha hecho famoso a ‘Assetto Corsa’. Para ello, se han realizado modificaciones al motor de física para obtener una mejor respuesta en superficies resbaladizas, así como en saltos y tramos irregulares. En otras palabras, podemos esperar un comportamiento realista del coche en cualquier tipo de terreno.

Tecnología de escaneo láser y automóviles

Sus creadores aseguran que el uso de escaneo láser 3D les ha permitido reproducir meticulosamente la conformación del terreno, las características de cada ruta y los entornos circundantes. Desde los tramos asfaltados de Alsacia hasta la grava de Gales, el acceso anticipado ofrecerá 33 km de carreteras reales reproducidas con LaserScan, en los que podremos acelerar con ciclos día/noche y cambios en la climatología. En cuanto a las notas del navegador, se ha contado con copilotos profesionales que han prestado sus voces para lograr la mayor fidelidad posible.

Fidelidad en cada componente del coche

La reconstrucción de los coches utiliza datos de escaneo y documentación oficial de los fabricantes, del mismo modo que el sonido de cada vehículo se ha grabado con coches reales, capturando paisajes sonoros interiores y exteriores. Tampoco falta un sistema de daños que promete incidir en la maniobrabilidad y exigir gestión de reparaciones entre tramos.

Contenido inicial y expansiones planificadas

En la fase de acceso anticipado, los jugadores tendrán acceso a 4 etapas especiales con 18 variantes, 33 km escaneados con láser, 5 modos de juego, clasificaciones online, eventos de rally, Time Attack y fines de semana de rally, además de compatibilidad con triple pantalla. La colección inicial reúne 10 vehículos licenciados, que abarcan desde iconos del Grupo B hasta clásicos del WRC y modelos actuales de Rally2.

La versión final del software ampliará sensiblemente el conjunto, con más de 120 km de rutas, 10 especiales con más de 35 variaciones en 5 localizaciones de rally, así como una flota de más de 30 coches. Para más adelante, también están previstos nuevos modos de juego, una escuela de conducción, una campaña profesional y compatibilidad total con sistemas de realidad virtual.

Recorrer los primeros metros

Mauro Notarberardino, director de Supernova Games Studios, explica que la iniciativa surgió de la percepción de falta de simuladores de rally de calidad en el mercado. Por su parte, Marco Massarutto, representante de Kunos Simulazioni, añadió que el trabajo consiste en adaptar el motor de la serie para reproducir la experiencia del rally con alto nivel de detalle.

Assetto Corsa Rally tendrá su primera presentación durante la SimRacing Expo en Dortmund, entre el 17 y el 19 de octubre. Por último, pero no menos importante, se ha confirmado que habrá demostraciones jugables en el evento. Esperemos que estos modelos de prueba lleguen al bazar de la plataforma de Valve.