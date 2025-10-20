Estrenos videojuegos del 20 al 24 de octubre: Bloodlines 2 y el regreso de Ninja Gaiden atraen todas las miradas

Aquí estamos de nuevo, dispuestos para pasar lista a los juegos que se lanzarán del 20 al 24 de octubre de 2025. Llegarán novedades a Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One y PC, con propuestas que abarcan desde estrenos muy esperados en consolas hasta lanzamientos en Steam.

El protagonismo absoluto de las próximas jornadas recae en ‘Ninja Gaiden 4’, que trece años después busca recuperar su popularidad manteniendo señas de identidad tan características en la franquicia como el sistema de combate exigente, técnicas clásicas como Izuna Drop u Obliteration, el castigo al error y armas como la Dragon Sword.

También es la semana de ‘Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2’, que ha tenido que superar una acumulación de problemas importantes en la secuela que da continuación a su periplo narrativo con una historia ambientada en la Seattle actual. Todos ellos acompañados de propuestas tan interesantes como ‘Jurassic World Evolution 3’, ‘Fast & Furious: Arcade Edition’, ‘Bermuda Survivor’, ‘Once Upon a Katamari’ o ‘Lessaria: Fantasy Kingdom Sim’, entre otros. A continuación, los destacados y, más abajo, el calendario completo.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – 21 de octubre

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC

Paradox Interactive y The Chinese Room publican ‘Vampire: The Masquerade Bloodlines 2’, en el que los jugadores vivirán nueve noches en Seattle como el anciano vampiro Phyre, sorteando las traicioneras políticas de la Corte y recuperando todos sus poderes vampíricos.

Los jugadores pueden elegir entre seis clanes en el juego base, cada uno con sus propios estilos, atuendos y Disciplinas: los rebeldes Brujah, los hechiceros de sangre Tremere, los justicieros Banu Haqim, los persuasivos Ventrue, los cautivadores Toreador y los Lasombra, maestros de las sombras. En esta ocasión te verás obligado a ser consciente de tu entorno o te arriesgas a romper ‘La Mascarada’, la ley absoluta del secreto que mantiene a la sociedad vampírica oculta a los ojos de la humanidad.

Ninja Gaiden 4 – 21 de octubre

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC

Más de trece años después de la tercera entrega numerada de la serie, ‘Ninja Gaiden’ llega a PC y consolas con una aventura completamente nueva y firmemente arraigada en los sólidos cimientos de la primera trilogía, pero también centrada en renovar la fórmula sin traicionar su espíritu.

Team Ninja y PlatinumGames firman el regreso con Yakumo (Raven Clan) como protagonista y Ryu Hayabusa también como personaje jugable. El ciclo de misiones toma como inspiración ‘Ninja Gaiden 2’ y suma la Bloodraven Form, una transformación que despliega garras y herramientas del asesino para controlar grupos, junto a técnicas clásicas como Izuna Drop u Obliteration. La dirección de combate apuesta por "dificultad justa" y añade opciones técnicas con 60 fps estables y modo de alta tasa a 120 fps en PS5 y Series X. En Xbox llega día uno a Game Pass.

Jurassic World Evolution 3 – 21 de octubre

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC

Tercera entrega del formato de gestión y construcción de parques con nuevas instalaciones, contratos y eventos que pondrán a prueba la logística del recinto. El proyecto combina la captura y bienestar de especies, investigación para desbloquear variantes, personalización de recintos y elementos de respuesta ante emergencias climáticas o fugas. Incluye modos campaña y sandbox por si prefieres partidas con objetivos guiados o en total libertad.

Calendario completo de lanzamientos

20 de octubre

‘Bermuda Survivor’ (PC)

‘Lone Soul’ (PC)

‘Lessaria: Fantasy Kingdom Sim’ (PC)

21 de octubre

‘Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Ninja Gaiden 4’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Jurassic World Evolution 3’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Painkiller’ (PS5, Xbox Series, PC)

22 de octubre

‘Dispatch’ (PS5, PC)

‘House Builder 2’ (PC en acceso anticipado)

‘Relic Guardian – Tower Defense’ (PC)

23 de octubre

‘Twisted Toys’ (PC)

‘Tormented Souls II’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Elemental: Reforged’ (PC, acceso anticipado)

‘Triangle – Cursed Town’ (PC)

‘Dreamed Away’ (PC, Switch y Switch 2, Xbox One y Xbox Series)

‘PowerWash Simulator 2’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2),

‘Persona 3 Reload’ (Switch 2)

‘Plants vs. Zombies: Replanted’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2)

24 de octubre

‘Chicken Run: Eggstraction’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

‘Age of Warbots’ (PC en acceso anticipado)

‘Once Upon a Katamari’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

‘Fast & Furious: Arcade Edition’ (PS5, Xbox Series, Switch)

‘EVERDARK: Undead Apocalypse’ (PS5, Xbox Series, PC)

Semana de acción y mundos extraños

Comenzamos unos días de estrenos que se llevan tiempo esperando entre sus respectivas hinchadas; desde la década de plegarias de ‘Ninja Gaiden 4’ a los continuos problemas que ha tenido que solventar ‘Bloodlines 2’, es de justicia que ambas esperas hayan merecido la pena. De momento, eso es todo por aquí, pero la semana que viene volveremos con otro repaso y un puñado de recomendaciones para seguir disfrutando con el mando en la mano.